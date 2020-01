Influenza: honnan tudjuk, hogy melyik vírus támad?

Az influenzás megbetegedések száma rendszerint január második felére éri el a járványküszöböt Magyarországon. A jellegzetes tüneteket mindannyian jól ismerhetjük: kínzó légzőszervi tünetek, végtagfájdalmak, magas láz és levertség jelentkezik, a panaszok pedig rendszerint gyorsan alakulnak ki és erősödnek fel. Afertőzésmegelőzésének leghatékonyabb módja az influenza elleni védőoltás, azonban még ez is csak körülbelül 60 százalékos védettséget nyújthat. Ennek oka, hogy a betegség többféle vírustörzzsel is támadhat, és nem lehet pontosan kiszámítani, hogy melyikkel érintkezünk majd. Némi sejtésünk persze lehet, ami a vakcina gyártóinak is nagyon fontos információ a többkomponensű oltás összeállításához.

Nátha és influenza: ugyanaz a betegség? A nátha és az influenza két különböző betegség, bár sokan összekeverik a kettőt. Nem véletlenül: mindkettőt vírus okozza, ráadásul a tünetek is rendkívül hasonlóak. Mégis van egy-két eltérés, amelyek segítségével megállapíthatjuk, hogy melyik betegséggel állunk szemben. Kattintson a részletekért!

Honnan tudjuk, hogy melyik vírus támad?

Ahogy az influenza, úgy az ellene védő oltás is minden évben egy kicsit más. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO határozza meg az előző szezon megbetegedési adatainak alapos elemzését követően. Évente kétfajta vakcina-összetételt ajánlanak: február közepén az északi, szeptemberben pedig a déli féltekét érintő járványra készítenek fel. Általánosan azért elmondható, hogy a 3 vírustípus, az A, a B és a C közül általában két A és egy B törzset szokott tartalmazni. A vakcinákat három fő csoportba oszthatjuk: az elsőben inaktivált, de teljes vírusokból készítik el az oltást, a második csoportnak széthasított, felbontott vírus adja az alapját (ezek az úgynevezett split vakcinák), míg a harmadikba azok az oltások sorolhatóak, amelyekbe csupán a vírus immunreakciót kiváltó része kerül.

A következő napokban Magyarországon is átlépheti a járványküszöböt a megbetegedések száma. Fotó: iStock

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokban jelenleg az influenza B vírusa dominánsabb. Ez a vírus minden évben okoz megbetegedéseket, ám rendszerint inkább a járvány lecsengő szakaszában, kora tavasszal mutatják ki nagyobb arányban a betegekben - magyarázta a MedPage Today munkatársának dr. Pedro Piedra virológus. Hozzátette: a vírus korábban érkezett a vártnál, ami különlegessé teszi ezt a járványt, de tulajdonképpen minden járványszezonnak van valamilyen hasonló jellegzetessége.

Az okozott tünetek alapján nincs különbség az A, B és a C vírusok között, csupán laboratóriumi vizsgálattal deríthető ki, hogy melyik típus okozta a fertőzést. A kezelés is minden esetben ugyanazon elv szerint történik, elsősorban a tünetek enyhítésével és azimmunrendszermegerősítésével. Mindenképpen maradjunk otthon a betegség idejére, és javasolt az ágynyugalom is. Néhány vény nélkül kapható készítmény egyszerre kezelheti a betegség több tünetét is, enyhíti például a lázat, csökkenti az orrdugulás mértékét és erősíti az immunrendszert. Fontos emellett a bőséges folyadékfogyasztás és a vitaminpótlás is - zöldségek-gyümölcsök, illetve étrend-kiegészítők segítségével is.