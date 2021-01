Káosz az orosz koronavírus-vakcina körül

A gyógyszerek és vakcinák használatát alapesetben uniós hatáskörben kell engedélyezni, a mostani veszélyhelyzet azonban lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy ideiglenesen bármilyen szer országon belüli használatát engedélyezhessék. Friss sajtóértesülések szerint viszont az OGYÉI annak ellenére engedélyezhette az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz Szputnyik V alkalmazását, hogy a gyógyszerészeti hatóság által felkért szakértők ezt nem javasolták. Erről számolt be saját információi alapján a Telex és a 444.hu is.

Moszkvában már a tömeges oltás zajlik a Szputnyik V-vel. Fotó: Getty Images

Hiányzó és ellentmondásos adatok

Úgy tudni, a külsős szakértők azért nem javasolták az orosz koronavírus-vakcina engedélyeztetését, mert fontos adatok hiányoztak az oltóanyagról szóló dokumentumból, egyes információk pedig ellentmondásosak voltak egymással, így ezek a pontok még tisztázásra szorultak volna. A Szputnyik V ennek ellenére már másnap megkapta az alkalmazási engedélyt.

Titoktartás fedi el a részleteket

A 444.hu megkeresésére az OGYÉI azt válaszolta, hogy nem tudják megerősíteni a portál kérdésében megfogalmazott állításokat a COVID-19 elleni oltóanyaggal kapcsolatban. Mint írták, az engedélyeztetési folyamat megfelelt a nemzetközi normáknak, a szigorú titoktartási követelmények miatt viszont nem oszthatnak meg részleteket a szakértői bizottságok munkájáról. Egyébként épp emiatt még a külső szakértők nevét sem szabad nyilvánosságra hozni. Azt mindenesetre megerősítették, hogy a Szputnyik V-t jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakértői vizsgálják, és a folyamat lezárásáig biztosan nem kezdik el használni az orosz vakcinát.

"Választ kaptunk a kérdéseinkre"

Az engedély kiadása után egyébként Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója arról beszélt a Magyar Hírlapnak, hogy az általában jellemző 210 nap helyett most bő 2 hónap alatt vizsgálták be a szóban forgó oltóanyagot - még egy helyszíni szemlén is részt vettek. Az igazgató elmondása szerint rengeteg kérdést feltettek a koronavírus-vakcina készítőinek - egyebek mellett a harmadik klinikai fázis hiányzó adatairól és az oltás minőségéről -, és mindenre megnyugtató választ kaptak. A külső szakértők azonban állítólag már nem mondhatták el ugyanezt az üggyel kapcsolatban.

