Koronavírus: két oltást is engedélyeztek itthon

Az engedélyezés általában hosszú folyamat, de most alig több mint két hónap alatt sikerült ezt teljesíteni, ami hatalmas eredmény - hangsúlyozta Szentiványi Mátyás. Az OGYÉI a vizsgálatok lezárultával szerdán ideiglenes, Magyarország területén érvényes használatbavételi engedélyt adott ki az orosz koronavírus-vakcinára, a magyar jogszabályok alapján. Ez az engedély hat hónapra szól, de egyszer meg is hosszabbítható, további hat hónappal. Az OGYÉI most a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakvéleményére vár, amely várhatóan néhány hét alatt állapítja meg, hogy a vakcina valóban megfelel-e annak, ami az arról szóló dokumentumokban szerepel. Az NNK minden egyes gyártási tételt újra és újra meg fog vizsgálni - közölték.

Két új oltást engedélyeztek itthon a hatóságok. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az AstraZeneca is engedélyt kapott

Szerda este az Origó már arról írt, hogy nemcsak az orosz Szputnyik V -t, hanem a brit AstraZeneca-vakcinát is engedélyezték itthon. Ezzel a két vakcinával az Európai Unión (EU) belül Magyarországon indulhat meg először az oltás. A cikkben kifejtették, hogy az oxfordi AstraZeneca új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájával Nagy-Britanniában már oltanak, az EU gyógyszerészeti hatóságai azonban csak a hónap végére tűzték ki az engedélyezést.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina egyébként olcsóbb, és a szállítása is jóval egyszerűbb, mint például a Pfizer és a BioNTech termékének, amelyet mínusz 70 Celsius-fokon kell tárolni szállítás közben. Ezt az oltóanyagot ugyanis egy egyszerű hűtőben is tudják tárolni. Az AstraZeneca COVID-19 elleni oltásából már 2020 végéig 200 millió adagot gyártottak, és a mennyiség azóta tovább nőtt. A tervek szerint az engedélyek birtokában havonta akár 200 millió adagot tudnak előállítani.

Hogyan működik a vakcina?

"A vakcina egy biztonságos, ismert módszeren alapszik: csimpánzokat megfertőző, de emberre teljesen veszélytelenné tett adenovírussal jutattják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe, amely azonosítja, és antitesteket fejleszt ellene" - olvasható a cikkben. Megjegyezték továbbá, hogy az AstraZeneca a malária ellen például már fejlesztett egy hasonló, csimpánz-adenovírus-vektorra épülő vakcinát, és az nagyon jó eredményeket ért el.

A Szputnyik V alapja is az, hogy afehérjeDNS-ét egy módosított adenovírussal juttatják be a beoltott emberek sejtjeibe, és ez indítja meg az immunválaszt. Oroszországban már másfélmillió embert oltottak be a koronavírus-vakcinával, amit már hat országban bejegyeztek.

