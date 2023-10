Jön a kombinált Covid-influenza oltás

A kombinált vakcinák leegyszerűsíthetik annak folyamatát, hogy az emberek immunitást szerezzenek a vírusokkal szemben, különösen az évnek ebben a szakaszában. Éppen ezért akár már jövőre, 2024-ben piacra dobhatják a két légúti vírust egyszerre megcélzó vakcinát, legalábbis a Pfizer ígérete szerint – írja a CNBC. A kombinált vakcinák nyújtotta kényelem nagyban elősegítheti az oltási arányok javulását – mondta el a portálnak Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója.

Ezentúl nem kell mindenért külön oltást kérni. Fotó: Getty Images

Más kombinált oltásokon is dolgoznak

A vállalat most újabb lépéssel közelebb került az oltóanyag hatósági engedélyéhez, mivel mind a korai, mind a középső fázisú vizsgálatok pozitív eredményeket mutattak. Az eddigi eredmények szerint a vakcina erős immunválaszt vált ki az influenza A, B, valamint a koronavírussal szemben, beleértve az omikron BA.4 és BA.5 alvariánsait is. A Pfizer és a BioNTech egy olyan oltáson is dolgozik, amely a koronavírussal és az RSV-vel szemben jelenthet kombinált védelmet.

Jóllehet már túl vagyunk a pandémia nehezén, továbbra is terjed a koronavírus omikron variánsának két alvariánsa, a Pirola és az Eris. Létezik azonban már ezekre is védőoltás, amelyből 300 ezer adagot kap Magyarország.