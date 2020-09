Ismét keresztbe tehet az esküvőknek a járvány

Bár a koronavírus elleni védekezést célzó új rendeletek nem tiltják az esküvők megrendezését, néhány ponton mégis megnehezítik, hogy mindenki felhőtlenül élvezhesse a nagy napot. Az új szabályok szerint ugyanis a szórakozó- és vendéglátóhelyeken 23 óra után nem tartózkodhatnak vendégek.

Az új szabályok ismét felboríthatják az esküvőre készülők terveit. Fotó: Getty Images

Zavar van az erőben

A Ceremóniamester Szövetség a friss, koronavírussal kapcsolatos rendelet jogharmonizációs hibáira világított rá. A szabályozás miatt ugyanis kialakulhat olyan helyzet, hogy egy szállodában megtartott esküvő résztvevőinek egy részét akár egész éjjel kiszolgálhatják, míg a többieknek este 11-kor haza kell menniük.

Koronavírus: a legbiztonságosabb, ha nem kapjuk el - a részletekért kattintson ide!

Az este 11-es zárás ugyanis a szálláshelyek éttermére és bárjára nem vonatkozik, hiszen a megszálló vendégek részéről ez nem vendéglátó üzletnek, hanem a szálláshellyel együtt kínált egyéb szolgáltatásnak minősül. A nem megszálló vendégek viszont már nem tartózkodhatnak a helyszínen 23 óra után, mert az ő szemszögükből egy szálloda étterme vagy bárja is ugyanolyan vendéglátóegység, mint egy kávézó vagy egy kocsma. A koronavírus-járvány idején tehát a szállóvendéget este 11 után is ki lehet szolgálni, a "külsőst" azonban nem - akkor sem, ha ugyanazon az esküvőn vesz részt, mint azok, akik ott is alszanak az ünneplés után.

Mi lehet tenni?

A szervezet a fenti probléma megoldása érdekében azt javasolja a törvényhozóknak, hogy 23 óra után is engedélyezzék az esküvők területén való tartózkodást. Így ugyanis feloldható a jelenleg fennálló a jogi paradoxon, ráadásul újabb több ezer esküvő elhalasztását vagy lemondását is megelőzhetné. Ám amíg nincs ezzel kapcsolatban egy általános szabály, érdemes a násznépnek szállást foglalni a lakodalom helyszínén, vagy a Ceremóniamester Szövetség által megtervezett, 13-tól 23 óráig tartó esküvői forgatókönyvet követni.

Táblázat: HáziPatika.com, forrás: ceremoniamesterszovetseg.hu

Létszámleépítésre készül a Budapest Airport az utazási korlátozások miatt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!