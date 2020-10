Idősáv nélkül is korai vásárlásra kérik az időseket

Az OKSZ napokban közzétett felhívása azt javasolja, hogy az idősek - a lehetőségeikhez mérten - a kevésbé zsúfolt órákban vásároljanak, vagyis akkor, amikor kevesebben keresik fel a boltokat. A legideálisabb időpontok tehát a munka- és iskolakezdés előtti reggeli, illetve a délutáni órák. Emellett jó, ha az idősebbek a fiatal családtagjaik segítségét tudják kérni. Ha pedig hosszabb sor alakul ki az üzletben a kiszolgáló pultok vagy a pénztárak előtt, javasolt előre engedni a koronavírus-járvány szempontjából veszélyeztetett korosztályt, hogy ők minél előbb végezhessenek a vásárlással és kevesebb időt töltsenek a tömegben.

Nem hozták vissza az idősávot, de az óvatosság most is fontos.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A szövetség emellett felhívja az idősek figyelmét is a helyes maszkviselésre, valamint arra, hogy - a koronavírus elleni védekezés jegyében - az üzletekben továbbra is kötelező eltakarni az orrot és a szájat. Maszk nélkül senki nem léphet be és nem tartózkodhat a boltokban, aki pedig a felszólítás ellenére sem teszi fel a védőeszközt, attól megtagadják a kiszolgálást - emlékeztet az OKSZ.

Erre kell figyelni vásárlás közben

A szervezet emellett minden vásárlót arra kér, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében ügyeljenek az üzletekben a távolságtartásra, és lehetőleg mindenki egyedül menjen bevásárolni, hogy csökkenteni lehessen a zsúfoltság kialakulásának kockázatát. Javasolt továbbá előre megírni a bevásárlólistát, hogy céltudatosan, és a lehető legrövidebb idő alatt végezhessünk a vásárlással. Ha pedig van rá lehetőség, érdemes az önkiszolgáló pénztárakat választani, a fizetésnél pedig részesítsük előnyben a bankkártyás, érintésmentes módot.

Így biztonságos a bevásárlás

Kiemelték ezt is, hogy az áruházak továbbra is fokozott figyelmet fordítanak a higiéniai előírások és a hatósági ajánlások betartására. Gondoskodnak például az ehhez szükséges, megfelelő mennyiségű fertőtlenítő és higiéniai szerekről, eszközökről. Emellett egyre több áruházban helyeznek el a bejáratnál kézfertőtlenítő berendezéseket is, a pénztáraknál és pultoknál pedig egy plexi védőfallal erősítik meg az új típusú koronavírus elleni védekezést.

