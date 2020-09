Máshogy vásárolunk a járvány miatt

Az élelmiszerkereskedők visszajelzése alapján általánosságban elmondható, hogy bizonyos vásárlási szokások - például a vásárlások száma, valamint a vásárolt termékek mennyisége és összetétele - már nagyjából visszaálltak az új típusú koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet előtti állapotra. A forgalom viszont még mindig elmarad az előző év azonos időszakához képest. A magyar vásárlók továbbra is a megszokottnál kevesebb időt töltenek az élelmiszerboltokban és céltudatosabban vásárolnak - írta meg az Agrárszektor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) friss körképe alapján.

Gyorsabb vásárlások és átgondoltabb döntések jellemeznek most minket.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Változtak szokásaink az első hullám idején

A koronavírus-járvány életünk számos területén jelentős változásokat hozott. Nem volt ez másként a vásárlási szokásaink tekintetében sem. Ezt természetesen a vásárlási időkorlát tavaszi bevezetése is befolyásolta, ám a felelős magatartás és az egészség védelmének fókuszba kerülése is fontos szerepet játszott. Mindezeknek köszönhetően csökkent a vásárlások száma és gyakorisága, a kosár értéke azonban nőtt. Gyakrabban vásároltunk tartós és csomagolt élelmiszereket, de a magasabb feldolgozási szintű vagy konyhakész áruk iránti kereslete is nagymértékben megnőtt.

Gyorsabb vásárlások, átgondoltabb döntések

Az élelmiszerbolti vásárlásokra jelenleg az jellemző, hogy rövidebb lett a vásárló érkezése és a fizetés közötti idő, valamint az úgynevezett impulzus-vásárlások száma is csökkent. Ez utóbbi azt jelenti, hogy már sokkal többen vásárolnak tervezetebben - például előre megírt lista alapján -, így szinte eltűntek a kedvtelésből a sorok között sétálgató és nézelődő vásárlók. Ma viszont - tavasszal ellentétben - már nem részesítjük előnyben a hosszabb eltarthatóságú élelmiszereket. Ugyanakkor - mivel a koronavírus-járvány ellenére újra megnyitottak az iskolák, valamint sok dolgozó visszatért az irodába - látványosan megugrott az áruházakban a kész szendvicsek iránti kereslet.

