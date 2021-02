Hamarosan az AstraZeneca-féle vakcinával is olthatunk

Orbán Viktor szerint március 15-éig minden 60 felettit beoltanak - kattintson!

Már második napja oltják a koronavírus ellen azokat a 89 évnél idősebb magyar állampolgárokat, akik nem valamely szociális intézményben élnek, és regisztráltak a védőoltásra. Az első napon 15 ezer ilyen páciens kapta meg a védőoltást, közülük 5400-an a Moderna vakcináját - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

Második napja oltják a regisztrált legidősebbeket. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint ismert, csütörtök estig már 264530 személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, 92773-an már a második oltást is megkapták. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók, valamint a bentlakásos szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak kampányszerű oltása már megtörtént. Ezen a héten pedig minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be a Pfizer-féle oltóanyaggal, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert a Moderna vakcinájával.

Az AstraZeneca-féle vakcináról

Az AstraZeneca-féle vakcinával kapcsolatban a szakember ismertette, hogy az ajánlás szerint a 60 évnél fiatalabb krónikus betegeket kezdik majd oltani ezzel az oltóanyaggal. A készítmény elölt vírusokat tartalmaz, amelyek az immunválaszt kiváltják, fertőzést okozni azonban képtelenek. Ebből a vakcinából is 2 dózist kell kapnia mindenkinek, az első és a második adag között pedig minimum 4, maximum 12 hétnek kell eltelnie.

Még mindig nem mindenki hord maszkot

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt nap során 231 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

