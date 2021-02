Kormányinfó: kiderült, mikor nyithat az ország

Kétlépcsős nyitásra készül a kormány - jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, amennyiben a koronavírus-helyzet lehetővé teszi a szigorú korlátozások enyhítését, akkor a nyitás két napja március 1-je és nagyszombat lehet. A lazítással kapcsolatban azonban a magyar állampolgárok véleményét is kikérik egy nemzeti konzultáció formájában, amely február 15-e körül indul.

Kétlépcsős nyitásra készül a kormány. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lesz-e 3. hullám?

A miniszter elmondása szerint fennáll a koronavírus-járvány 3. hullámának veszélye, az itthon is terjedő új brit mutáns ugyanis 50 százalékkal fertőzőképesebb, az engedélyezett oltóanyagok azonban szerencsére hatékonyak ellene. A legfontosabb cél tehát most az, hogy rövid időn belül minél több oltóanyagot szerezzen és minél több embert beoltson az ország. Ha ez megtörténik, akkor jó eséllyel megelőzhető a 3. hullám kialakulása, vagy legalább a pusztítóvá válása - vélekedett Gulyás Gergely. Megemlítette azt is, hogy februárban, márciusban és áprilisban 250-250 ezer adagnyi kínai vakcinát kap Magyarország, ezt követően pedig további 1,75 millió ember beoltására elegendő Sinopharm-oltóanyag érkezik.

Fontos döntések

Itthon egyébként jelenleg stagnálnak az új típusú koronavírussal kapcsolatos adatok, míg az olyan országokban, ahol az ünnepekre megengedték a nyitást, most kiugróan magasak a számok - jegyezte meg. A legfrissebb kormányzati döntésekkel kapcsolatban pedig ismertette, hogy a hitelmoratóriumot a cégeknek és magánszemélyeknek is fenntartják június 30-áig, február 1-jétől május 31-éig pedig nem kell bérleti díjat fizetniük a kávézóknak és a konditermeknek az állami és önkormányzati ingatlanok után.

