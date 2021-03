Fotók: így zajlik az oltás lépésről lépésre

Koronavírus-oltásra megy? Ezt vigye magával!

Eddig csaknem 1,15 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 327428-an már a második dózist is megkapták. Az oltási program ütemezetten zajlik, és Magyarország már a második helyen áll az uniós átoltottsági ranglistán. Az országban már 5-féle COVID-19 elleni vakcina érhető el, amelyekkel a háziorvosi rendelőkben és a kórházi oltópontokon is folyamatosan oltják a regisztrált időseket. A folyamatba az alábbi fotó-összefoglaló enged bepillantást. Komka Péter, Máthé Zoltán és Czeglédi Zsolt képeiből válogattunk.

Először előkészítik a koronavírus elleni oltáshoz felhasználandó vakcinát. Fotó: MTI/Komka Péter

A pácienseket már a megtöltött fecskendőkkel várják. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A vakcina beadása előtt megmérik az oltásra érkezők testhőmérsékletét. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt követi a vérnyomásmérés, és a páciensek általános vizsgálata, kikérdezése. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Közvetlenül a vakcina beadása előtt lefertőtlenítik a bőrfelületet. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A koronavírus elleni védőoltást a vállizomba adják. Fotó: MTI/Komka Péter

Végül minden beoltott személy kap egy oltást igazoló papírt, első oltás esetén pedig azt is megtudja, mikor kell újra jönnie. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az új típusú koronavírus elleni vakcina beadását egy 20-30 perces megfigyelés követi. Ennyi idő alatt ugyanis jelentkeznek az esetlegesen fellépő anafilaxiás roham első jelei, így a páciens azonnal meg is kaphatja a súlyos allergiás reakció esetén szükséges kezelést. Később pedig minden beoltott személy megkapja postai úton a védettségi igazolványát.

