Védettségi igazolvány: ezt kell tudni róla

Immunitás-útlevél: ezek a legnagyobb aggályok Az immunitás-útlevelekkel kapcsolatban azonban az első perctől kezdve komoly aggályokat fogalmaztak meg a szakemberek, melyeket az alábbi témák mentén korábbi cikkünkben mi is áttekintettünk: A fertőzésen átesettek immunitása rejtély

A szerológiai tesztek megbízhatatlanok

Nincs kapacitás ennyi tesztre

Túl kevesen estek még át rajta

Adatvédelmi aggályok

Tisztességtelen hozzáférés

Új szempontok szerint szakadna szét a társadalom

Közegészséget fenyegető veszélyek A részletekért kattintson ide. h i r d e t é s

Hétfőtől elkezdik postázni Magyarországon a védettségi igazolványokat azoknak, akik már felvették "az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltást", vagy igazoltan, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) is rögzítetten túlestek a SARS-CoV-2, azaz új típusú koronavírus okozta fertőzésen. Előbbiek védettségi igazolványa korlátlanul érvényes lesz, utóbbiaké azonban csak az EESZT-ben rögzített (pozitívat követő) negatív koronavírustesztjük dátumától számított 6 hónapig. E két csoport tagjainak várhatóan március 15-ig küldik ki az okmányt, melyen az alábbi adatok lesznek feltüntetve:

az érintett neve

útlevelének vagy személyi igazolványának száma

a védettségi igazolvány sorszáma

oltottság tényének igazolása esetén: oltás ideje (a rendelet eredeti változatában még az oltás típusa is szerepelt)

fertőzésből történő felgyógyulás igazolása esetén: érvényesség dátuma

QR-kód: a fenti adatokat "tartalmazza"

továbbá az alábbi feliratokat is elhelyezik majd a plasztikkártyán:

- "A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes"

- "Nem ruházható át"

- "Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők"

Ne várják, kérjék!

Aki tehát szeptember 1-je előtt betegedett meg, az ne várja, hogy automatikusan megkapja az igazolványt, mert neki elméletileg nem jár. Illetve azok is nehéz helyzetbe kerültek, akik ugyan teszteltették magukat, de az eredmény nem került be az EESZT-be. Utóbbiak önköltséges, de hatósági áras (11 ezer forint) antitestteszttel igazolhatják, hogy átestek a fertőzésen és plusz 3 ezer forint megfizetésével igényelhetik a védettségi igazolványt bármelyik kormányablakban, vagy elektronikusan a kormányhivataloknál elérhető nyomtatvány kitöltésével. Ők ezt követően 8 napon belül kapják meg a plasztikkártyát, melynek érvényessége ilyen esetben mindössze 4 hónap. Arról nem szól a február 12-én megjelent rendelet, hogy mi a helyzet azokkal, akik 6 hónapnál régebben estek át a fertőzésen, de még mindig mutat ki szervezetükből SARS-CoV-2 elleni antitesteket a teszt.

Ez még nem a védettségi igazolvány. Oltási igazolásokat mutat Kiss Imre, Győr-Moson-Sopron megyei tisztifőorvos, miután megérkezett az amerikai Moderna cég koronavírus elleni oltóanyaga és a fecskendők Győrbe. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Digitálisan így lesz elérhető

A rendelet nemcsak a védettségi igazolvány kézzel fogható formájáról, de a digitális változatról, azaz a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációról is tartalmazza a legfontosabb kritériumokat. Ennek alapja is az EESZT lesz, és ez alapján jeleníti majd meg az applikáció:

az érintett nevét,

taj-számát,

az oltás idejét (a rendelet eredeti változatában az oltás típusa is szerepelt)

a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát.

Érdekesség, hogy egy, a Magyar Közlönyben február 27-én, szombaton kihirdetett kormányrendelet-módosítással az utolsó pillanatban kivették a védettséget bizonyító igazolványból a beadott vakcina típusát. Ez különösen azért fontos, mivel a külföldi utazások során ezt az iratot így már nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni használni.

A karantén alól mentesülhetnek

Bár egyelőre még amúgy sem tudni, hogy pontosan mire szolgálhat majd a védettségi igazolvány, a felhasználási lehetőségek között felmerült, hogy ennek birtokában lehetne a jövőben korlátozások nélkül utazni (ez a rendeletmódosítással határozottan kérdésessé vált), koncerteket, színházat, mozit látogatni, étterembe járni vagy épp fesztiválokon részt venni. Erről hivatalosan azonban még nem adott ki semmilyen állásfoglalást a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón ezzel kapcsolatban elmondta, "a védettségi igazolványok postázását követően dönteni kell arról, hogy mire lesz jogosult az, aki a kártyával rendelkezik. Egyelőre azt tudja igazolni, hogy védett, ezért a karanténszabályokat esetükben minden további nélkül fel lehet oldani."

A kínai és orosz vakcinával oltottak "oltatlannak" minősülnek

Akkor sem lennének amúgy könnyű helyzetben a hazai oltottak a külföldi utazások tekintetében, ha benne marad az igazolványokban a vakcina típusa, főképp, ha Lengyelország példáját követve a többi tagállamban is csak az EU által jóváhagyott vakcinákat ismerik majd el. Ahogy azt az atlatszo.hu megírta, megváltoztak a beutazási feltételek Lengyelországba, "a 48 órás negatív teszten kívül, kedd éjféltől az Európai Unió által elismert vakcinákkal beoltottak is akadálytalanul léphetnek be az országba. Az EU által nem jóváhagyott vakcinákkal kezeltek azonban a lengyel hatóságok számára oltatlan személyeknek minősülnek." Erre persze megoldást jelenthet, ha a kínai vakcina gyártója a Sinopharm, és az orosz-oltást kifejlesztő Gamelaja Intézet is beadják végre az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) oltóanyagukat engedélyeztetésre. A Szputnyik V esetében ezt már hónapok óta rebesgetik, ám német lapértesülések (Wirtschaftswoche) szerint eddig még nem érkezett az EMA-hoz kérelem az orosz oltás uniós használatának engedélyezésére.

Koronavírus: így utazhatunk szabadabban nyáron Még a nyár előtt bevezethetik az Európai Unióban (EU) az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadását tanúsító igazolványt. Ennek köszönhetően pedig szabadabban lehet majd utazni - mondta Angela Merkel német kancellár az Európai Tanács videokonferenciája után. Részletek!

Európa Tanács: nem korlátozhatják a be nem oltottak jogait

Bár az Európa Tanács, mely az Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB) felügyeli nem az EU szervezete, annak határozatait - bár nem kötelező érvényűek - illik tiszteletben tartaniuk a tagállamoknak. Márpedig január 27-én arról fogadtak el határozatot - 115 igen, 2 nem és 13 tartózkodás mellett -, hogy semmilyen formában nem korlátozhatóak azok, akik egészségügyi okból nem vehetik fel az oltást, de bizony azok sem, akik szimplán nem kívánnak élni, a hangsúlyozottan önkéntes immunizáció lehetőségével. Az ET határozatában több fontos, a koronavírus-járványt és a koronavírus elleni vakcinákat érintő témát is érintett, leszögezve például, hogy biztosítani kell a vakcinákat engedélyező hatóságok függetlenségét és óvni kell azokat a politikai nyomástól. A tanács fontosnak tartotta azt is külön pontban kiemelni, hogy mindenkinek, mindenhol biztosítania kell a vakcinák biztonságára, hatékonyságára és minőségére vonatkozó minimumszabályok betartását.

És bár az ET is deklaráltan fontosnak tartja a vakcinációt, mint a leghatékonyabb fegyvert a járvány legyőzésére (természetesen az egyéb óvintézkedések mellett), mégis határozottan kiálltak amellett, hogy az továbbra sem kötelező, és erről minden állampolgárt tájékoztatni kell. "Sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszeríthetnek senkit sem arra, hogy beoltassák magukat, ha ők ezt nem akarják megtenni" - húzták alá a határozatban, kiemelve: "biztosítani kell, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés, akit egészségügyi kockázatok miatt nem oltottak be, vagy nem akarja beoltatni magát". Márpedig ezen ponttal szembe megy minden - nemcsak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján bevezetni kívánt - oltási igazolvány, vakcina-útlevél, védettségi igazolvány, főképp, ha azzal olyan privilégiumok járnak, mint a karanténmentesség.