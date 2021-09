Falus: gyors intézkedésre lenne szükség

Az elmúlt 10 nap alatt megduplázódott itthon az új koronavírus-fertőzöttek száma, és kórházi kezelésre is egyre többen szorulnak. Éppen ezért Falus Ferenc szerint elengedhetetlen lenne az oltási kampány folytatása mellett ismét előírni az általános maszkhasználatot és távolságtartást - számolt be róla az ATV.

A szakember szerint érdemes lenne újra előírni az általános maszkhasználatot.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Egyre több osztály kerül karanténba

A csatorna híradójának a szakember arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány idején az iskolák is nagy veszélynek vannak kitéve. Mint mondta, egyre több osztályban állnak át online oktatásra, hiszen egyetlen fertőzött igazolása is elég ahhoz, hogy elrendeljék a 10 napos kényszerszünetet.

A magyar kormány az elmúlt napon megvizsgálta és értékelte a járványügyi helyzetet, ezek alapján pedig úgy határozott, hogy nem terveznek lezárásokat, hiszen véleményük szerint az országot felkészülten érte el a koronavírus-járvány negyedik hulláma, így ennek kezelése nem okoz majd gondot.

Októberben jön a meredek emelkedés?

Az ATV Start című műsorában Rusvai Miklós virológus is elmondta véleményét a jelenlegi koronavírus-helyzetről. Elmondása szerint őt igencsak meglepték az adatok, de bízik abban, hogy ez csak egy átmeneti kiugrás, és nem pedig egy tartós tendencia. Úgy számol, hogy októberben fog majd meredeken emelkedni az esetek száma.

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla pedig arról beszélt a Spirit FM-en, hogy a fiatalok beoltása is nagyon fontos, a 12 év alattiak immunizálásával azonban ő még várna, ugyanis egyelőre nincs adat arról, hogy melyik lehet a korosztály számára a legjobb oltóanyag. A lakosság többi részének azonban nincs min gondolkoznia, annak ugyanis nincs reális esélye, hogy a nyájimmunitás megvédené azokat, akik nem oltották be magukat a COVID-19 ellen.

Nem túl fényes a helyzet a szomszédban. Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív eredményt mutat, Romániában a kéthetes mozgóátlag több mint duplájára ugrott az új fertőződések száma, Ukrajnában pedig eddig még csak a felnőttek alig negyedét sikerült beoltani.