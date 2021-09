Koronavírus: nem túl fényes a helyzet a szomszédban

Szlovéniában az elmúlt napokban minden negyedik koronavírusteszt pozitív eredmény hozott, a növekvő esetszámok miatt pedig szerdától már szigorítottak is a járványügyi szabályokon. A ljubljanai kormány döntése szerint ettől a naptól mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott COVID-igazolvánnyal az állami- és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási vagy gyógyultsági igazolást, vagy pedig negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve a gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha azok nem bevásárlóközpontokban működnek. A védettség igazolására az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél is szükség lesz, a sürgősségi ellátást kivéve. Ljubljana az új intézkedésekkel az oltási kampányt kívánja felgyorsítani.

Romániában dinamikusan nőnek a járványügyi számok.

Romániában nagyot ugrott az esetszám

Romániában a kéthetes mozgóátlag több mint duplájára ugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma, így kedden már a négyezret is megközelítette. A halálesetek száma pedig majdnem 100 volt, amely csaknem háromszorosa a kéthetes mozgóátlagnak. Rohamosan emelkedik az egészségügyi rendszer leterheltsége is: kedden 5622 fertőzöttet kezeltek kórházban, ami egy hét alatt 60 százalékos növekedést jelent. Hasonló arányban romlott a helyzet a COVID-kórházak intenzív terápiás részlegein is, ahol kedden már 675 súlyos állapotban lévő beteget ápoltak.

A magyar kormány az elmúlt napon megvizsgálta és értékelte a járványügyi helyzetet, ezek alapján pedig úgy határozott, hogy nem terveznek lezárásokat, hiszen véleményük szerint az országot felkészülten érte el a koronavírus-járvány negyedik hulláma, így ennek kezelése nem okoz majd gondot.

Így áll Ukrajna az átoltottsággal

Ukrajnában keddig a felnőttek csaknem a 25 százalékának adták be a COVID-19 elleni védőoltást - ismertette Denisz Smihal miniszterelnök. A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) vezetője, Jurij Hanicsenko ugyanakkor azt közölte, hogy az ő adataik alapján az ország felnőtt lakosságának még csak a 19 százaléka vette fel eddig legalább egy adagját a védőoltásnak. A kormány egyébként a napokban hagyta jóvá az új szabályokat, amelyek a járványhelyzet szerinti sárga, illetve vörös besorolás szerint lesznek érvényesek. Az egyik fontos döntés az, hogy nyitva tarthatnak azok a létesítmények, ahol az alkalmazottak és a látogatók is be vannak oltva. A a karanténkorlátozások szigorításáról azonban jövő hét elejéig még biztosan nem hoz döntés az ukrán kormányzat - ezt már Viktor Ljasko egészségügyi miniszter közölte szerdán.

Vakcinaszállító járműveket kapott Szerbia

Szerbia 26 vakcinaszállító járművet kapott az Európai Uniótól (EU) - jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök. Tájékoztatása szerint így sokkal gyorsabban tudnak majd eljutni a koronavírus elleni védőoltások az ország minden településére. A járművek átvételekor Aleksandar Vucic ismét oltakozásra szólította fel az ország lakosságát, mert - mint mondta - ez az egyetlen megoldás a koronavírus legyőzésére, és a saját, valamint egymás egészségének és életének megóvására.

