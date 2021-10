Koronavírus: rossz hírek érkeztek a szomszédból

Halálos áldozatokat is követelő tűz pusztított pénteken Romániában a koronavírusos betegeket ápoló konstancai járványkórházban. A katasztrófavédelem közlése szerint kilenc páciens vesztette életét. A kórházat kiürítették.

A koronavírus delta variánsa miatt Magyarországon is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már elérhető a védőoltás. A regisztrációs honlap és az internetes időpontfoglaló folyamatosan nyitva van.

Az első jelentések szerint a kórház intenzív osztálya gyulladt ki, ahol lélegeztetőgépek működnek. A tragédiáról készült amatőr videofelvételeken az látszik, hogy a kétemeletes épület jelentős részét sűrű füst lepte el, a földszinti kórtermekből a betegek az ablakokon kimászva menekültek. A katasztrófavédelem a szomszédos megyékből is küldött tűzoltóegységeket Konstancára, hogy az oltásban és a betegek kimenekítésében segédkezzenek. A konstancai járványkórház udvarán a tűzoltók mobilkórházat állítottak fel, amelyben elvégzik az evakuált betegek szűrését, és állapotuk függvényében más kórházakba irányítják át őket. Az egészségügyi minisztérium szerint a konstancai járványkórházban 113 beteget kezeltek, közülük tízet az intenzíven.

Egyre több környező országban terhelődnek túl a kórházak.

Az országban egyébként az utóbbi évben három másik tragédia is történt a COVID-kórházakban, szintén a kórtermekben használt lélegeztetőgépekkel összefüggésben. Tavaly novemberben a kelet-romániai Karácsonkő (Piatra Neamt) koronavírusos betegeket ápoló kórházának intenzív osztálya gyulladt ki, akkor tízen vesztették életüket. Idén januárban a bukaresti Matei Bals járványkórház koronavírus osztályának egyik kórtermében keletkezett tűz, amelyben négy beteg vesztette életét. Áprilisban pedig oxigénellátás nélkül maradt a bukaresti Victor Babes járványkórház udvarán egy konténerben kialakított intenzív terápiás COVID-részleg, és emiatt három súlyos állapotban lévő koronavírusos páciens meghalt.

Durvul a helyzet

Romániában a koronavírus-járvány negyedik hulláma minden korábbit meghaladó ütemben terjed, az újonnan fertőzöttek száma a héten már több ízben is rekordot döntött. A kórházak túlterheltek, a COVID-kórházak intenzív terápiás részlegei országszerte megteltek. A szaktárca újabb kórházi részlegek felszabadításával és a szakszemélyzet áthelyezésével próbálja a helyek számát a növekvő igényekhez igazítani. A járványügyi szakemberek a negyedik hullám tetőzését október közepére várják, amikor várhatóan húszezret is meghaladó napi esetszámok lesznek. Közben a fertőzöttségi ráta rohamos emelkedése miatt éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a be nem oltott személyeknek Temesváron.

Csak a sürgős eseteket látják el a szerbek

Egyre több a koronavírus-fertőzött Szerbiában, emiatt már számos kórházban megteltek az úgynevezett COVID-osztályok. Több helyet kell felszabadítani a fertőzöttek számára, és magas számuk miatt egyre több egészségügyi intézményben csak a sürgős eseteket látják el. A beszámoló szerint sok beteg a fiatal korosztályba tartozik, többségük oltatlan. Afertőzésa gyerekeket sem kíméli: Belgrádban jelenleg öt kisbabát kezelnek koronavírus-fertőzéssel, a legfiatalabb alig egy hetes.

Horvátországban egy évig érvényekes az igazolványok

A horvát válságstáb 270 napról egy évre terjesztette ki a védettségi igazolványok érvényességét. A testület egyúttal további két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve. A védettségi igazolásokra a határátlépésnél is vonatkozik az egy év lejárati idő, beleértve a keleti vakcinákkal beoltottakat is.

Hétfőtől ugyanakkor szigorítások is várhatóak. Mindenki számára kötelezővé teszik a védettségi igazolást az egészségügyi és szociális intézményekben. Oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív koronavírusteszttel, nemcsak a dolgozóknak kell rendelkezniük, hanem a betegeknek és az őket kísérőknek, illetve látogatóknak is. Kivételt képeznek ez alól a 12 évnél fiatalabb gyerekek.

Októberben látványosan erősödni fog Magyarországon a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Rusvai Miklós virológus legalábbis erre számít, a friss szennyvízadatok pedig alátámasztják várakozásait.