Ezek a hírességek kapták el a koronavírust

Az első koronavírusos híresség, akinek a neve bejárta a világsajtót, Tom Hanks volt, aki feleségével, Rita Wilsonnal együtt Ausztráliában fertőződött meg, ahol egy film forgatásán dolgoztak. Mindketten 63 évesek, a pozitív tesztjük után házi karanténba vonultak - Hanks folyamatosan beszámolt az állapotukról az Instagram-oldalán. A tüneteik között láz, fáradtság és izomfájdalmak szerepeltek.

A brit trónörökös, a 71 éves Károly herceg szintén elkapta a vírust, és házi karanténba vonult. Feleségét, Camillát is letesztelték, de az ő eredményei negatívak lettek. Skóciában töltik a karantént, miközben az orvosaik próbálják kideríteni, hogy Károly hol és mikor fertőződhetett meg.

Pink a kisfiával együtt kapta el a vírust

Rudy Cobert NBA-s kosárlabdázó szintén a fertőzöttek között van, az ő diagnózisa után az NBA 30 napra felfüggesztette a mérkőzéseket. Cobert azt mesélte, a szaglás és ízérzékelés elvesztése voltak az első tünetei. Idris Elba, a Luther című sorozat főszereplője a Twitteren jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal. A 47 éves brit színész nem mutatott tüneteket, de továbbra is házi karanténban van - már csak azért is, mert nem sokkal később a felesége, Sabrina Dhowre modell tesztje is pozitív lett. Rand Paul amerikai szenátor is a fertőzöttek között van, akárcsak Harvey Weinstein producer, aki nemrég kezdte meg 23 éves börtönbüntetését, amelyet szexuális zaklatás és nemi erőszak miatt szabott ki rá a bíróság. Őt a fegyintézeten belül különítették el.

Károly herceg is elkapta a koronavírust. Fotó: Getty Images

Koronavírusos a brit miniszterelnök, Boris Johnson is, akit jelenleg kórházban kezelnek - várandós menyasszonya szintén megfertőződött. II. Albert monacói herceg is megbetegedett. A világhírű popénekesnő, Pink néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy 3 éves kisfiával együtt elkapta a koronavírust, és már fel is gyógyultak belőle.

Több magyar híresség is megfertőződött

Kimutatták a vírust Olga Kurlyenko színésznő szervezetében is, aki A kvantum csendje című James Bond-filmből lehet ismerős, és a Lost című sorozat sztárja, Daniel Dae Kim is megfertőződött. Placido Domingo operaénekes is a fertőzöttek között van, akárcsak Debie Mazar színésznő. A hazai hírességek közül Kapás Boglárka úszónőnek és Barta Sylvia televíziós időjósnak is pozitív lett a koronavírus-tesztje, előbbiről mi is beszámoltunk.

Forrás: webmd.com

