Koronavírus: ez a baj a tesztekkel

Bár dr. Harlan M. Krumholz, a Yale Egyetem professzora a The New York Timesban megjelent véleménycikkében azt írta, nagyon kevés nyilvános adat van arra vonatkozóan, hány fals negatív koronavírustesztet végeztek el, egy kínai kutatás előzetes eredményeiből kiderült: a legelterjedtebb koronavírusteszt, az úgynevezett RT-PCR-teszt az esetek 30 százalékában tévesen jelezte, hogy a páciens nem koronavírusos. Az említett tanulmányt ugyan még nem vizsgálták felül, Krumholz és kollégái aggodalmukat azonban fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokban akár még ennél is nagyobb lehet a fals negatív tesztek száma.

"Sok olyan páciensem van, akiknél jelentkeztek a betegség specifikus szimptómái - és az én diagnózisom is koronavírus-fertőzés lett volna -, a teszt mégsem mutatta ki, hogy fertőzöttek lennének" - ezt már dr. Alain Chaoui, a Congenial Healthcare vezetője mondta a témával kapcsolatban a The Boston Globe-nak.

Így működik a PCR-teszt

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a molekuláris biológia számos célra alkalmazza az úgynevezett polimeráz-láncreakciót (PCR), beleértve különböző patogének, köztük a koronavírusok azonosítását is. Az eljárás célja, hogy felszaporítsa az adott mintában található örökítőanyagot, avagy DNS-t, amely így könnyebben vizsgálható. Ez azonban már a folyamat második lépése, a koronavírus ugyanis az RNS-vírusok közé tartozik. Éppen ezért először reverz transzkriptáz (RT) enzim segítségével DNS-t kell készíteni belőle, amit aztán a PCR folyamán fel lehet szaporítani.

"A jó hír az, hogy ha egy teszt pozitív, akkor szinte biztos, hogy fertőzött az illető" - szögezte le fentebb már említett írásában Krumholz. A fals negatív eredmények hátterében azonban - a PCR-tesztek esetében - több ok is állhat, folytatta. Az egyik például az, hogy afertőzéskorai szakaszában még túl kevés a vírus kópiaszáma a szervezetben ahhoz, hogy azt ki lehessen mutatni a vizsgálattal - ez különösen igaz azokra a páciensekre, akik enyhe tüneteket mutatnak a teszt elkészítésekor. Krumholz megemlíti, hogy a torok- és orrgaratváladékból történő mintavételt mindemellett nem könnyű végrehajtani, és a páciensnek is rendkívül kényelmetlen a procedúra.

Sok esetben fals negatív eredményt adhat a koronavírusteszt.

Hiába negatív a teszt, ha vannak specifikus tünetek

Chaoui azt tanácsolja azoknak a betegeknek, akiknél a szükséges tünetek megléte ellenére is negatív eredményt hozott ki a teszt, hogy maradjanak otthon, és csak 72 órával az után oldják fel a házi karantént, miután az összes panaszuk elmúlt. Krumholz írásában hasonló következtetésre jutott: "Bárki hordozhatja a vírust. Ha tüneteid vannak, de a teszt negatív, valószínűleg fertőzött vagy" - húzta alá.

Dr. Larry Madoff, a Bureau of Infectious Disease at the Massachusetts Department of Public Health szakmai vezetője közleményben írt arról: jelenleg nincs olyan diagnosztikai eljárás, amely minden esetben 100 százalékosan pontos eredményt adna, noha azok a tesztek, amelyeket az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Hivatal (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) fejlesztett, nagyon érzékenyek. "Lehetnek fals negatív eredmények, például ha túl korán vagy túl későn végzik el a tesztet a fertőzéshez képest, vagy ha a minta begyűjtése, kezelése nem volt megfelelő" - így a szakember.

A WHO két teszt elvégzését ajánlja

Magyarországon egyébként - a WHO ajánlásait követve - két tesztet végeznek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén, erről Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs egyik sajtótájékoztatóján. Elmondta, bár ritkán fordul elő, de ha szükséges, még ennél is többször tesztelnek.

