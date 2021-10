Életmentő lehet a kézmosás. Így kell jól csinálni

A gyakori kézmosásnak sajnos hátránya is van.

A kézmosás egy egyszerű, ám igen hatékony eszköz a fertőzések megelőzésére, amely most, a koronavírus-járvány idején is kiemelt fontosságú - olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében, amelyet a kézmosás világnapja alkalmából tettek közzé. Mint írták, az intézmény névadója, Semmelweis Ignác vezette be a klórvizes kézmosást, amellyel drámaian lecsökkent a gyermekágyilázokozta halálozás, ezért is nevezik a híres magyar orvost az "anyák megmentőjének".

Egy világjárvány idején különösen fontos, hogy ismerjük a helyes kézmosási módszert.

Így lesz igazán hatékony a kézmosás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kidolgozott, összesen hat lépésből álló módszerhez langyos vagy kézmeleg vízre és szappanra van szükségünk. A hatékony kézmosás legalább 20-30 másodperces, és nemcsak a tenyerekre és a kézhátakra terjed ki, hanem érinti az ujjközöket, az ujjhátakat, az ujjbegyeket, és külön a hüvelykujjat is - mutatott rá dr. Németh Balázs Tamás, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika rezidense.

A helyes kézmosás elsajátításához a Semmelweis Egyetem egy oktatóvideót is készített. Ebben kitérnek arra is, hogy étkezés és mosdóhasználat előtt és után, valamint hazaérkezés után különösen nagy jelentősége van az alapos kézmosásnak.