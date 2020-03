A gyakori kézmosás hátránya

A gyakori kézmosás miatt még azok is szenvednek egy idő után a kéz kiszáradásától és érzékenységétől, akiknek a bőre alapvetően egészséges. Az ekcémával és pikkelysömörrel küzdők azonban még súlyosabb panaszokat észlelhetnek.

Hámlás, viszketés, kivörösödés

"A kézfertőtlenítők és szappanok használata eltávolíthatja a bőr felső rétegének, az epidermisznek a fehérjéit. Emiatt a bőr védőrétege megsérül, és megnőhet a fetőzések kialakulásának veszélye. Emellett a szappanok irritálhatják is a kéz bőrét és dermatitiszt idézhetnek elő. Ez hámlással, viszketéssel, kivörösödéssel jár, különösen az ujjak között és az ujjperceknél" - magyarázta Dr. Zainab Laftah bőrgyógyász.

A kézmosás fontos, azonban komolyan próbára teheti a kéz bőrét. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk?

Mennyit ér az alapos kézmosás? A válaszért kattintson ide!

Azoknak, akiknek nincs semmilyen bőrproblémájuk, a szakember azt javasolja, hogy minél gyakrabban használjanak hagyományos kézkrémet. A bőrbetegséggel küzdők esetében viszont nagyobb a károsodás veszélye, ezért nekik olyan hidratáló kéztiszítót ajánlott használni, amely tartalmaz valamilyen antibakteriális összetevőt, például klórhexidint vagy benzalkónium-kloridot. Ugyanakkor a bőrgyógyász arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeket még körültekintőbben kell használni, mert egyes kutatások szerint kevésbé hatékonyak a koronavírus ellen, mint az alkoholbázisú fertőtlenítők.

A kéztörlésre is figyeljünk oda!

A hidratálás mellett az is nagyon fontos, hogy alaposan megszárítsuk a kezünket. Erre két okból van nagy szükség: egyrészt a nedves kezek között könnyebb átadni a kórokozókat, másrészt pedig a víz önmagában is szárítja a bőrt. Csökkenti ugyanis a védő olajok mennyiségét, ezért a bőr természetes védőrétegére is hatással van.

A habzó hidratálók kevésbé szárítják a bőrt, így száraz és kirepedezett kezek esetén ezeket ajánlott használni. Ám akár szappannal, akár alkoholos fertőtlenítővel mosunk kezet, mindig csak azután hidratáljunk, hogy a kezeink teljesen megszáradtak. A kézkrém ugyanis csökkentheti a fertőtlenítő hatékonyságát.

Forrás: medicalewstoday.com