Egészségügyi hallgatók keresik fel az oltatlan időseket

Hamarosan új Pfizer-vakcina jöhet - részletek!

Augusztus elsejétől egészségügyi hallgatók keresik majd fel azokat a 60 évnél idősebb embereket, akik eddig még nem oltatták be magukat - írja a Telex a Magyar Közlönyre hivatkozva, amelyben az erről szóló rendelet péntek este jelent meg. A hallgatók arról próbálják majd meggyőzni az érintetteket, hogy oltakozzanak. Azok egyébként, akik már legalább tíz féléve tanulnak az egyetemen, háziorvos vagy az egyetemek által kijelölt orvos felügyelete mellett be is adhatják a vakcinát az idős embereknek. Ha igénylik, a hallgatók ellátásáról és szállásáról a kormányhivatal gondoskodik, munkájukért pedig pénzt is kapnak.

Az idősekre veszélyesebb a koronavírus, így vakcinázásuk különösen fontos. Fotó: Getty Images

Tájékoztatás heti rendszerességgel

Fontos tudni, hogy a felkeresett beoltatlan személy elutasíthatja az oltást, de azt írásban kell megtennie. Aki viszont kéri a vakcinát, annak regisztrálnia kell rá online vagy papíralapon, legkésőbb az oltáskor. A rendeletből az is kiderült, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hetente tájékoztatja a belügyminisztert és az adott háziorvost a be nem oltott 60 éven felüliekről. Az egészségügyi képzést adó egyetemek szintén átadnak egy listát, amin a kirendelhető hallgatóikat sorolják fel.

3 millióan még nem kérték a vakcinát

Pénteken mi is megírtuk, hogy György István, az országos oltási munkacsoport vezetője szerint a magyar lakosság átoltottságát növelni kell, hiszen hárommillió felnőtt még nem kérte a koronavírus elleni védőoltást. Mint azt a szakember elmondta, a 60 évesek 82 százaléka, a 65 év felettiek 85 százaléka kapott már koronavírus elleni védőoltást, de utóbbi korcsoportban is 470 ezren vannak olyanok, akik még nem védettek.

