Koronavírus: kell-e félni a vakcinák keverésétől?

A háromdózisos védőoltás nem újdonság, ugyanis már régóta alkalmazunk olyan vakcinákat, amelyekből három adag kell a védelemhez - ilyen például akullancsokozta agyhártyagyulladás ellen védő oltás is. A koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos klinikai vizsgálatok eredményei mindenki számára ismertek, a harmadik dózisról szóló adatokat azonban jelenleg is gyűjtik a szakértők - ismertette korábban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. De nem ő az egyetlen szakértő, aki a napokban nyilatkozott erről: a harmadik dózis kérdése mostanában egyébként is forró téma, a lakosság egy része például egyenesen emberkísérletnek nevezi az újabb oltási kört.

Megkapja az oltási igazolást egy férfi, miután beoltották a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Tényleg félnünk kell a 3. oltástól?

Abban igaza van Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének, hogy immunológiai értelemben bármelyik vakcinával elvégezhető a harmadik oltás, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy nincs igazán tapasztalat a vakcinamixeléssel, sőt: úgy általában a harmadik oltás nincs kitapasztalva - mondta el az ATV Start című műsorában Rusvai Miklós virológus. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy arról sincsen konkrét klinikai tapasztalat, hogy az ötödik influenza elleni oltásnak milyen hatásai és mellékhatásai lehetnek, és ezeket az oltóanyagokat is keverik, az mégsem zavar senkit - aki szeretné, az beadatja minden évben.

Valószínűleg elkerülhetetlen a 4. hullám

A szakember szerint csak akkor lehetne elkerülni a koronavírus-járvány negyedik hullámát, ha a 2,5 millió jelenleg még oltatlan személynek legalább a fele még a közeljövőben beadatná magának a védőoltást. Erre azonban nem sok esélyt lát a virológus.

