Drágíthatja a baromfihúst és a tojást a madárinfluenza?

Magyarországon is gyorsan terjed a madárinfluenza, az elmúlt egy héten tíz telepen több százezer baromfit – kacsát, ludat, pulykát és tyúkot – kellett leölni a vírus magas patogenitású H5N1 variánsának megjelenése miatt. Mit hozhat a madárinfluenza-járvány kitörése hazánkban? A hvg.hu cikke ezt próbálta kideríteni.

A megbetegedés eddig legsúlyosabban a hazai kacsa és lúdállományt érintette, ahol a teljes állomány nagyjából 5,5 százalékát kellett megsemmisíteni. A baromfiállományt kevésbé tizedelte meg a betegség, a lap szerint a tilalom alá vont állatok számáról a Nébih nem nyilatkozott, arra hivatkozva, hogy a „védő- és megfigyelési körzetben lévő baromfitartó telepek összeírása folyamatban van”. Az aggodalmakat ugyanakkor növeli, hogy az eddig felfedezett tíz fertőzött telep közül hat eset más-más megyéket érintett.

A madárinfluenza országszerte felütötte a fejét. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a lapnak úgy nyilatkozott: a korábbi járványokban nem volt arra példa, hogy ellátási problémák keletkeztek volna a hazai kiskereskedelemben, és ez a járvány miatt most sem valószínű. És mivel korábban sem fordult elő, hogy a madárinfluenza a baromfihús és tojástermékek áremelkedését okozta volna, erre most sem kell számítani. Fórián Zoltán, az Erste Bank vezető agrárszakértője is megerősítette ezt: szerinte az elmúlt évek trendjét figyelembe véve nem valószínű a járvány miatt jelentős drágulás.

Nem valószínű, hogy emberek is megbetegedhetnek miatta

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége, az utóbbi hónapban erőteljesen terjed a vándorló vízimadarak állományaiban, ezen az úton terjedt át a fertőzés hazánkra. A kórokozó influenza vírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely embereket is képes megbetegíteni. Európában azonban a Nébih szerint ennek csekély az esélye az állatokkal való szoros kontaktust kerülő állattartási gyakorlat és a baromfiból származó termékek fogyasztási szokásai miatt. A jelenlegi madárinfluenza-járvány kitörése óta ezzel összefüggésbe hozható emberi megbetegedés Európában eddig nem fordult elő a lap szerint.