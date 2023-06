Kiderült, mit tesz hosszú távon a férfiakkal a COVID-19

Az enyhe COVID-19 még három hónap után is rontja az ondó és a hímivarsejtek minőségét – osztották meg egy friss tanulmány eredményeit az Egészségügyi szakirodalmi tallózó elnevezésű Facebook-csoportban. Az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) 39. éves találkozóján ismertetett új adatok szerint a probléma még 100 nappal a vírusfertőzést követően sem rendeződött, hiába képződtek ez idő alatt új hímivarsejtek. A koronavírus számlájára írható következmények közé tehát már biztosan feljegyezhetjük azt is, hogy tartósan csökkenti a spermiumkoncentrációt és a mozgásképes hímivarsejtek mennyiségét is.

Még egy enyhe fertőzés is komolyan kihathat a termékenységre. Fotó: Getty Images

Sok minden változott a fertőzés hatására

A MedicalXpress cikkére hivatkozva azt írták, a vizsgálat hat spanyolországi meddőségi klinikán zajlott 2020 februárja és 2022 októbere között, amelybe 45 férfit vontak be. Mindegyikük átesett egy enyhe lefolyású koronavírus-fertőzésen, és a klinikákon rendelkezésre álltak ezektől a férfiaktól olyan spermaminták is, amelyeket még a fertőzés előtt produkáltak. Az alanyok életkorának középértéke 31 év volt, a COVID-19 előtti és utáni spermaminták között pedig átlagosan 238 nap telt el.

Az elemzések során a kutatók megállapították, hogy a korábbi mintákhoz képest az ondó térfogata 20 százalékkal, a spermiumkoncentráció 26,5 százalékkal, a spermiumok száma 37,5 százalékkal, a mozgásképes hímivarsejtek aránya pedig 9 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőzést követően. „Korábbi tanulmányok ugyan már kimutatták, hogy a COVID-19 rövid távon befolyásolja a sperma minőségét, azonban tudomásunk szerint egyik kutatócsoport sem követte nyomon hosszabb ideig a férfiak eredményeit” – mondta a kutatást vezető Rocio Núñez-Calonge professzor.

100 nap sem volt elég a regenerálódáshoz

Mivel hozzávetőlegesen 78 napig tart, míg a férfiak szervezete új spermiumokat hoz létre, a kutatók azt feltételezték, hogy ha legalább 3 hónapot várnak a koronavírus-fertőzést követően az új minták begyűjtésével, akkor már a spermaminőség javulását fogják látni.

De ez nem így volt. Fogalmunk sincs, mennyi időbe telhet, amíg visszaáll a korábbi szintre a sperma minősége. Előfordulhat akár az is, hogy a COVID-19 maradandó károsodást okozott, még olyan férfiaknál is, akik csak enyhe fertőzéssel küzdöttek” – mutatott rá a szakértő.

Mi lehet a jelenség magyarázata?

A kutatók úgy vélik, eredményeik azt jelentik, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) akkor is befolyásolhatja a férfiak termékenységét, ha a nem produkálják a COVID-19 klinikai tüneteit. Egyelőre azonban nem tudják, mi lehet a pontos magyarázata annak, hogy a kórokozó ilyen mértékben kihat a herékre és a spermiumokra. Núñez-Colange professzor szerint a COVID-19-es betegek szervezetében kialakuló erőteljes gyulladás, valamint az immunrendszer károsodása is szerepet játszhat ebben. A gyulladásos folyamat például képes lehet elpusztítani a csírasejteket, valamint csökkentheti a tesztoszteronszintet is.

A tudósok szerint a pontosabb információk érdekében további kutatásokra van szükség. Úgy vélik, alaposabban meg kellene vizsgálni a férfiak reproduktív funkcióit a koronavírus-fertőzést követően, hogy kiderüljön, a betegség átmenetileg vagy tartósan befolyásolja-e a megtermékenyítő képességet.

