Bőrtünetek jelzik a nemi betegséget

Élete során legalább egyszer szinte mindenki elkap valamilyen szexuális úton terjedő betegséget, a nyári időszak pedig különösen kedvez a fertőzések terjedésének - mondja Dr. Tamási Béla, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján működő Országos STD Centrum klinikai orvosa. A szakember szerint fontos, hogy mielőbb orvoshoz kerüljünk, ugyanis a leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek között több olyan is van, amely túlnyomórészt tünetmentes, ám hosszú távon meddőséget okozhat.

A HIV és a szifilisz szűrése térítésmentes

A 18 és 25 év közötti korosztály a leginkább veszélyeztetett, de óvszerrel a szexuális úton terjedő fertőzések többsége kivédhető - mondja Dr. Tamási Béla kiemelve, hogy a nemi úton terjedő kórokozók nagyon érzékenyek, a külvilágban gyorsan elpusztulnak, ezért ezeket a közhiedelemmel ellentétben nem lehet strandon, közös törölközőhasználattal vagy WC-n elkapni.

A szűrések azért is kiemelt fontosságúak, mivel a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések közé tartozó Chlamydia és a gonorrhoea , ám a baktériumot ilyenkor is tovább tudjuk adni. Hosszú távon mindkét betegség meddőséghez vezethet, mivel hegesedéssel gyógyulnak, így összenövések alakulhatnak ki. Ha mégis van tünet, akkor az a nők esetében főként a méhnyak vagy a kismedence gyulladását jelenti, a gonorrhoeánál ezen kívül az ízületek is begyulladhatnak, extrém ritkán pedig vérmérgezés is kialakulhat. Férfiaknál a Chlamydia és a gonorrhoea is általában húgycsőgyulladást okoz, ami a húgycső váladékozásával, illetve fájdalmas vizeléssel jár, a gonorrhoea pedig váladékozást okoz.