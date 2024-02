A leukémiát és a HIV-et is legyőzte egy amerikai férfi

A kaliforniai Paul Edmondsnak a rákkal és a HIV-vírussal is meg kellett küzdenie. Viszont egy öt évvel ezelőtti őssejt-transzplantációnak köszönhetően mindkét betegséget legyőzte. Az akut mieloid leukémiája remisszióban van, és további két év múlva a HIV-ből is "gyógyultnak" fogják tekinteni, mivel akkor lesz öt éve, hogy az utolsó kezelését is megkapta - írja a Science Alert.

A transzplantáció ötödik évfordulójának alkalmából az őt kezelő orvosok egy tanulmányt közöltek a rendkívüli esetről.

Az ilyen típusú kezelést akkor alkalmazzák, amikor a beteg csontvelőjében lévő vérképző őssejtek sugárkezelés vagy kemoterápia következtében elpusztultak. A hasonló (de nem azonos) génekkel rendelkező donorból származó egészséges vérképző őssejteket átültetik a betegbe, ahol azok elkezdhetnek rákos sejtek nélküli vért termelni.

Ebben az esetben a donortól kapott őssejtek egy további előnnyel jártak: egy genetikai mutáció révén ellenállók voltak a HIV-1-gyel szemben.

Edmonds a transzplantáció előtt 31 évig élt HIV-1 vírussal. Mint mondta, 1988-ban a diagnózis felért egy halálos ítélettel.

1997 óta antiretrovirális terápiát kapott a HIV ellen, amely hatékonyan elnyomta annyira a vírust, hogy kimutathatatlan lett. Ez azonban nem gyógyítja a HIV-et: a vírus DNS-e folyamatosan jelen volt a szervezetében - egészen addig, amíg az új őssejteket be nem ültették.