Belefáradtunk a koronavírusba?

Elismerte az amerikai járványügyi hatóság távozó vezetője, hogy létezik egy bizonyos fáradtság a a koronavírussal kapcsolatos kötelező jellegű intézkedések miatt. Anthony Fauci, aki egyben az Egyesült Államok elnökének egészségügyi főtanácsadója, egy tévéinterjúban hangot adott meggyőződésének, miszerint a járványügyi korlátozásokat illető jövőbeli döntéseket a helyi egészségügyi hatóságok belátására kell hagyni. Kijelentette: tudatában van annak, hogy az emberek nem szeretik, ha megmondják nekik, mit tegyenek.

Létezik egy fáradtság a népesség körében a koronavírussal kapcsolatos kötelező jellegű intézkedések miatt. FOTÓ: GETTY IMAGeses

A szakember ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a koronavírus omikron variánsa elleni megerősítő oltások felvételének visszafogott lendülete miatt, miközben az Egyesült Államokban növekszik a légúti vírusok okozta megbetegedések száma. "Mindannyian kifáradtunk az elmúlt három évben, de még sok mindent kell megtenni mindenkinek saját maga, családja és a közösség védelmében" – fogalmazott a járványügyi vezető.

Anthony Fauci augusztusban jelentette be, hogy decemberben megválik minden kormányzati intézményben betöltött pozíciójától, és lemond az elnök főtanácsadói tisztségről is. A szakember 38 éven keresztül volt igazgatója a Nemzeti Allergia- és Fertőzőbetegség-kutató Intézetnek (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), és a világ legtöbbet idézett immunológus kutatói közé tartozik.

