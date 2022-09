Állítják, patkányok terjesztik a majomhimlőt

Már korábban is beszámoltunk róla, hogy több tévhit is terjed a majomhimlőről. Sokan hiszik például azt, hogy ez egy szexuális úton terjedő fertőzés, vagy hogy ugyanolyan könnyen, cseppfertőzéssel is terjed, mint a koronavírus vagy az influenza. Ezeknél azonban sajnos sokkal durvább állítások is szárnyra kaptak már, amelyek a közösségimédia-felületeken bármelyik vírusnál gyorsabban terjedtek el. Egyes önjelölt influenszerek például több ezer új követőre tettek szert egy-egy álhír megjelentetésével – talán fel sem fogják, hogy a félretájékoztatással mekkora károkat okozhatnak. Az alábbiakban a majomhimlővel kapcsolatos legdurvább tévhiteket és álhíreket vesszük sorra a BuzzFeedNews gyűjtése nyomán.

Durva álhírek terjednek a majomhimlőről. Fotó: Getty Images

Bármit kitalálnak népszerűségük növelése érdekében

Egy azóta már törölt Twitter-bejegyzés például azt állította, hogy a majomhimlőt a csatornákban élő, ürüléket fogyasztó patkányok terjesztik, ezért a legjobb védekezés, ha tömény hipót öntünk a vécébe, és hagyjuk hatni, mielőtt leöblítenénk. Bár sok szakértő kifejezte felháborodását a félretájékoztatás miatt, és felhívták a figyelmet arra, hogy ez rossz ötlet, sajnos ez a poszt nagyon sok emberhez eljutott, és hatására látványosan megugrott a majomhimlő és a szennyvíz kapcsolatát kutató Google-keresések száma.

Volt, aki azt hangoztatta közösségi oldalán, hogy a majomhimlő márpedig ugyanolyan légúti fertőzés, mint a koronavírus. Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központot (CDC) pedig egyenesen hazugnak nevezte, amiért tájékoztatójukban azt írják, hogy a himlővírus nem cseppfertőzéssel, hanem szoros kontaktus révén terjed.

Napégésnek hitték, de kiderült, hogy rohad a majomhimlős férfi orra.

Akinek egy elütés hozott hírnevet

Akadt olyan Twitter-felhasználó is, aki egy gépelési hibának köszönheti, hogy egy nap alatt több ezer új követőt szerzett magának. Egyik, a majomhimlőről szóló posztjában ugyanis véletlenül nem azt írta, hogy a vírust a férfiakkal szexelő férfiak (men who have sex with men) terjesztik, hanem – az utolsó betűt lehagyva – azt, hogy a vele szexelő férfiak (men who have sex with me).



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!