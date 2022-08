Napégésnek hitték, de kiderült, hogy rohad a majomhimlős férfi orra

Az orrán megjelent furcsa, vörös folt miatt fordult orvoshoz az a 40 éves férfi, akinek esetéről az Infection című orvosi szaklapban számoltak be. A szakember kezdetben egy sima leégésnek gondolta a bőrelváltozást, néhány nappal később azonban a szövetek elkezdtek elhalni, vagyis a beteg orra rohadásnak indult. A beszámolóban egy fotót is közzétettek arról, hogyan nézett ki ekkor a férfi orra – csak erős idegzetűek nézzék meg!

További tünetek is megjelentek

A szövetelhalással párhuzamosan a majomhimlő jellegzetes kiütései is ellepték a férfi testét, leginkább a péniszét és a szájüregét. A fertőzést PCR-teszttel is megerősítették, és a beteget pedig kórházba szállították.

Három fertőzéssel küzdött egyszerre

A vizsgálatok azokban más fertőzésekre is fényt derítettek: egy hosszú ideje tartó szifiliszre és egy előrehaladott HIV-fertőzésre is. Mivel a pácienst korábban sosem tesztelték szexuális úton terjedő betegségekre, fogalma sem volt a fertőzéseiről. A férfit egyszerre kezelték mindhárom betegség ellen, csaknem két héten át. A kombinált terápia meghozta hatását: a férfi jobban lett, a majomhimlős kelései leszáradtak, és részben az orra is rendbe jött, egy kisebb duzzanat azonban megmaradt.

Az eset leírása után a szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy a súlyos immungyengeség és a kezeletlen HIV-fertőzés jelentősen növelheti a kockázatát annak, hogy a majomhimlő-fertőzés súlyos méreteket öltsön és komoly szövődmények alakuljanak ki.



