Egy olasz férfi egyszerre lett koronavírusos, majomhimlős és HIV-es

Olasz kutatók beszámoltak a világ első olyan dokumentált esetéről, amelyben egy ember egyszerre fertőződött meg a SARS-CoV-2 koronavírussal, a majomhimlővel és az AIDS kialakulásáért felelős HIV-vírussal – írja az Independent.

A férfinél egy júniusi spanyolországi nyaralásból – ahol védekezés nélkül szexelt más férfiakkal – visszatérve, kilenc nappal később jelentkeztek az első tünetek: fáradtság, láz, torokfájás. Július 2-án pozitív lett a COVID-tesztje.

Másnap hólyagok és kiütések jelentek meg a testén, amelyek július 5-ére megnőttek, ezért elment egy kórházba, ahol a majomhimlőtesztje is pozitív lett.

A majomhimlő-fertőzés egyik tünete a bőrön lévő hólyagok kialakulása. A kép illusztráció. Fotó: Getty Images

Ugyanitt különféle nemi betegségekre is tesztelték, és HIV–1-re is pozitív lett. A tesztje eredménye alapján a kutatók azt feltételezik, hogy ez a fertőzés is viszonylag friss volt. Az biztos, hogy nem nagyon régi, mert tavaly ősszel még negatív lett a tesztje.

Miután felépült a COVID-ból és a majomhimlőből is, július 11-én hazaengedték házi izolációba.

A kutatók kiemelték, hogy a férfi majomhimlőtesztje még húsz nappal később is pozitív volt, ami arra utal, hogy a klinikai tünetek elmúlása után a fertőzöttek még napokig továbbadhatják a vírust.

A tudósok szerint a különös esetből azt a tanulságot lehet levonni, hogy a COVID-19 és a majomhimlő tünetei időben átfedésbe kerülhetnek. Illetve az ilyen kettős fertőzésnél a megfelelő diagnózishoz kulcsfontosságú a panaszok, a kórtörténet és a szexuális szokások feltérképezése. Noha ez az első ismert eset, ahol a három vírus együttesen volt jelen, egyelőre nincs elég bizonyíték annak a megállapítására, hogy ez a kombináció súlyosbíthatja-e a fertőzöttek állapotát.