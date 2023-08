Amerikában terjed a lepra

Az elmúlt években egyre több leprás esetet jelentettek az Egyesült Államokban. A Hansen-kór néven is ismert betegséget 2020-ban 159 esetben regisztrálták, legtöbbjüket Florida államból – számol be betegség terjedéséről az IFL Science.

A lepra súlyos tünetekkel jár. Fotó: Getty Images

Rejtély a betegség forrása

A lepra egy fertőző betegség, mely a súlyosan torzító bőrgyulladásról, a perifériás idegkárosodásokról, valamint a progresszív testi és szellemi leépülésről ismerhető fel. Tünetei közé tartozik a fekélyek megjelenése a talpon, a zsibbadás, és esetleg a teljes bénulás is. Előfordul, hogy a sérült végtagokat amputálni kell, bár ez a korai felismerésnek és a modern kezeléseknek köszönhetően ritkán válik szükségessé.