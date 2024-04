Szigorítanák az abortuszt Arizonában

Egy 160 éves törvény visszaállításával szigorítaná az abortuszt Arizona állam legfelsőbb bírósága. Az 1864-ben keletkezett szabályozás még nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén is kettőtől öt évig tartó börtönbüntetéssel sújtaná a művi vetélést. Csak az jelenthetne kivételt, ha az anya élete veszélyben van - számolt be róla az RTL Híradó.

Katie Hobbs, Arizona állam kormányzója 2023 szeptemberében. Fotó: Getty Images

"Ez egy sötét nap Arizona számára. Teljesen abszurdnak tartom egy olyan törvény visszaállítását, amelyet még az amerikai polgárháború idején hoztak, amikor Arizona állam még nem is létezett, és a nőknek nem volt szavazati joguk" - mondta Katie Hobbs, az állam demokrata kormányzója a keddi bejelentés után. Azt ígérte, mindent megtesz, hogy a jogszabály ne léphessen hatályba.

Több civil szervezet is aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy népszavazás lehessen a kérdésről. Az amerikai kormány is támogatta a kezdeményezést, valamint azt is, hogy az abortusz szabályozása újra szövetségi hatáskörbe kerüljön.