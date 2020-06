A maszkviselés legbosszantóbb következménye

A probléma hátterében egyszerű fizikai összefüggés húzódik meg: amikor meleg levegő érintkezik egy hideg felülettel, kondenzáció lép fel, azaz kicsapódik a levegőben lévő vízpára. Éppen ez történik tehát, amikor maszkot veszünk fel: a kilélegzett - meleg és páradús - levegő zömében az orr mellett kétoldalt, felfelé tud csak elszökni, ahol a maszk egy kissé jobban eláll az arctól. Innen egyenesen a szemüveg lencséire áramlik, ahol az esetleges páramentesítő réteg ellenére is újra és újra felvillanó párafolt formájában keseríti meg az érintettek életét. Mindez már rövid távon is rendkívül bosszantó, egy hosszabb utat a tömegközlekedésen vagy egy hétvégi bevásárlást pedig valódi pokollá tud változtatni.

Vajon mit lehet tenni a probléma ellen? Az amerikai Cleveland Clinic összegyűjtött néhány hasznos tippet a kellemetlenség leküzdésére. Ezek nem igényelnek különösebb ráfordítást, mindössze csak egy kis tudatosságot, mégis hatalmas segítséget jelenthetnek a mindennapokban. Lássuk tehát, miben bízhatnak a szemüvegesek, amíg tart a járványos időszak, illetve azzal együtt a maszkviselés időszaka.

Néhány apró trükk segíthet összehangolni a szemüveg- és maszkviselést. Fotó: Getty Images

Találjuk meg a legjobban illeszkedő maszkot

Első ránézésre talán úgy tűnhet, hogy minden maszk egyforma, valójában azonban igenis érdemes időt és energiát szánni arra, hogy megtaláljuk az arcformánkhoz leginkább illő típust. Lehet olyan maszkokat is kapni például, amelyekbe egy vékony alumíniumlemezt varrtak, így még szorosabban rá tudjuk igazítani az orrnyergünkre. Ha pedig magunk készítjük a maszkjainkat, akkor ugyanilyen módon belevarrhatunk egy rövid darab zseníliadrótot, hogy aztán stabilabban megtartsa a kívánt alakját, illeszkedését a orr mentén. Mindez segíthet megakadályozni, hogy a kifújt levegő közvetlenül a szemüveg felé szökjön el.

Húzzuk feljebb a maszkot

A forma mellett a maszkok mérete is számít. Hasznos ugyanis, ha elég nagy a textília ahhoz, hogy egészen addig fel lehessen húzni az orrunkon, hogy a szemüveg orrtámaszát rá tudjuk helyezni. Ilyen módon magát a szemüveget is használhatjuk arra, hogy leszorítsa a maszk felső szélét, illetve jobban az arcunkhoz igazítsa. A cél ez esetben is ugyanaz, azaz hogy a levegő ne direkt a lencsékre szabaduljon ki minden egyes kilélegzésnél.

Ragasszuk le

Talán kevésbé elegáns megoldás, mint az előzőekben ismertetett két technika, de mindenképpen megbízható eredményt várhatunk attól, ha orvosi ragasztószalaggal vagy sportoláshoz használt kineziológiai szalaggal leragasztjuk a maszk felső élét, végig az orr és az orca mentén. Fontos persze, hogy semmi esetre se használjunk olyan ragasztót, amelyet nem arra terveztek, hogy bőrrel érintkezzen. Ezen felül érzékeny bőr esetén mindenképpen teszteljük le először otthon a módszert, megbizonyosodva arról, hogy nem okoz irritációt.

Kézmosáson túl: a szappan és víz trükkje

A levegő áramlása irányának befolyásolása mellett a szemüveglencsék felől is próbálkozhatunk a megelőzéssel. Sokaknál bevált technika, hogy a szemüveget először megmossák némi szappanos vízzel. Amennyire csak lehet, ezután lerázzák róla a folyadékot, majd hagyják a szabad levegőn teljesen megszáradni. Végeredményben a felületen vékony rétegben megmaradó szappan egyfajta gátat képez a párásodás előtt. Érdemes ugyanakkor első lépésként látszerészünknél érdeklődni, hogy ezzel biztosan nem károsítjuk-e a lencsék esetleges speciális bevonatait. Szükség esetén vásárolhatunk ugyanerre a célra kifejlesztett törlőkendőket vagy sprayket is, bár az összetevőkre ilyenkor is oda kell figyelni.