Tények és tévhitek az érzékeny bőrről

Bár sokan tapasztaljuk az érzékeny bőr jeleit, nagyon nehéz eligazodni az érzékeny bőrrel kapcsolatos, olykor ellentmondó információk között. Dr. Nagy Katalin bőrgyógyász válaszol.

Az érzékeny bőr tulajdonképpen hiper-reaktív, vagyis aránytalanul nagymértékben reagál a külső hatásokra Igaz. Az érzékeny bőr "indokolatlanul" nagymértékben reagál a fizikai, vagy kémiai hatásokra. Kipirosodik, viszket, feszül, olykor "ég" az irritált bőrfelület, és lassabban regenerálódik.

A fokozott bőrérzékenység hátterében genetikai hajlam is lehet Igaz. A bőr érzékenysége összefüggésbe hozható örökletes hajlammal. Ha a bőr vékony, a faggyúmirigyek aktivitása alacsony, akkor jellemzően érzékenyebb is, és ezt alapvetően az öröklött tulajdonságaink határozzák meg.

A bőr érzékenységét egyéb bőrprobléma is befolyásolhatja Igen, az érzékeny bőr vékonyabb és finomabb, a fokozott érzékenység pedig akár az aktív faggyúmirigyek hiánya is okozhatja, hiszen az általuk termelt faggyú képezi az első védelmi vonalat szervezetünk számára a külső hatásokkal szemben. Ha ez a réteg hiányzik, vagy nagyon vékony, az befolyásolhatja érzékenységét. Ezzel hozható az is kapcsolatba, hogy az érzékeny bőrűek körében gyakoribb az ekcéma.

Az érzékeny bőr kiemelt gondoskodást igényel