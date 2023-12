A napokban elfogyhat a gyerekeknek való Covid-vakcina

Még ebben a hónapban teljesen elfogy a gyerekeknek való Covid-vakcina Magyarországon - írja a Telex egy egy november végi közbeszerzési dokumentumra hivatkozva. Ezekben az iratokban Müller Cecília országos tisztifőorvos árult el olyan részleteket a hazai vakcinakészletekről, amelyeket még kifejezetten erre irányuló kérdésre sem szoktak közölni.

Az új variánsok ellen a még készleten lévők sem védenek megfelelően

A tisztifőorvos a Közbeszerzési Hatóság elnökének szerette volna adatokkal alátámasztva igazolni, hogy miért van szükség sürgősséggel beszerezni közel 100 ezer Moderna-vakcinát. A dokumentumokból kiderül: a 5-12 éves korosztály számára 50 040 adag 2023. 11 hónapi lejáratú és 40 300 adag 2023. 12. hónapi lejáratú eredeti Vuhani variánsú oltóanyag található a készletben. Vagyis a gyerekek oltására már eddig is csak az eredeti vakcinaváltozatból volt itthon raktáron, amely az újabb variánsok ellen már jó ideje keveset ér.

Az Egészségvonal anyaga szerint a kiskorúak oltására 5–17 éves kor között a Pfizer-vakcinát, 6–17 éves kor között pedig a Moderna-vakcinát is használják hazánkban. 12 év felett az alapimmunizációt jelentő oltásokon túl felvehető emlékeztető oltás is. A megerősítő oltás felvétele a 12–18 éves korosztály oltására is kijelölt oltóhelyeken és intézményekben lehetséges.