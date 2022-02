5. hullám: szakértők válaszoltak a legfontosabb kérdésekre

Az ötödik, omikron variáns dominálta járványhullámmal kapcsolatos nézői, hallgatói kérdésekre válaszolt egy kedd esti webináriumon Szekanecz Zoltán, a Debreceni Egyetem ÁOK Reumatológiai Tanszékének vezetője, Jakab Ferenc virológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője és Kulcsár Andrea oltásspecialista, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológus orvosa - írta meg a napi.hu.

Fontos kérdéseket tisztázott három hazai szakértő. Fotó: Getty Images

Mint azt a szakértők elmondták, annál, akinek három oltása van, általánosságban nem kell súlyos lefolyású fertőzésre számítani. Egyéni szinten ugyanakkor sok függ az immunválasztól, azimmunrendszerállapotától és az alapbetegségektől, valamint a szedett gyógyszerektől.

Nekik szükséges a negyedik oltás

Azzal kapcsolatban, hogy mikor és kinek javasolt negyedik oltás, leszögezték, hogy immunsérültek, immunhiányos emberek, az immunrendszer működését visszafogó kezelésben részesülők számára a harmadik oltás után akár 4 hónappal felvehető a negyedik oltás. Transzplantáltak, AIDS-betegek, autoimmun betegek számára is javasolt a negyedik dózis. Statisztikailag igazolt klinikai vizsgálat ugyanakkor nincs a negyedik oltás hasznosságáról - emelték ki a szakértők.

Omikron után is lehet poszt-COVID

Arról is beszéltek, hogy mivel az omikron is koronavírus, nincs ok feltételezni, hogy utána ne jelentkezhetne poszt-COVID-szindróma. Ami pedig afertőzésutáni sportot illeti, minden esetben csak fokozatosan szabad újrakezdeni, szükség esetén sportorvosi, kardiológiai kivizsgálás után.

Gyerekek oltása: mi a helyzet a mellékhatásokkal?

A gyerekek oltásának mellékhatásai szintén szóba kerültek. Erről azt mondták, hogy több száz millió beadott mRNS-oltás után a szívizomgyulladás 100-nál kevesebb esetben fordult elő, a kórházba kerülők pedig meggyógyultak, maradandó károsodás nem következett be. Modernával történő oltás után valamivel több volt az esetszám, ezért a 12-18 évesek oltási programjában ez a vakcina nem szerepel, Németországban pedig 30 év alattiaknak sem javasolják a Modernát.

Az ellenanyaszint nem egyenlő a védettséggel

Ami az ellenanyagszintet és a védettséget illeti, a szakértők szerint nincs bizonyíték, hogy adott ellenanyagszint egyenlő lenne a védettséggel, az ugyanis nem csak az ellenanyagszinttől függ. Tesztelni éppen azért nem érdemes, mert a sejtes immunitás is védettséget ad, de az az ellenanyagteszttel nem mutatható ki. Egyedül a Sinopharmnál van valami relevanciája a feltételezésnek, miszerint ha ennél a vakcinánál nem mutatható ki megfelelő mennyiségű ellenanyag, akkor nincs védettség - figyelmeztettek.

