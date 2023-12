5 tanács, hogy hatékony legyen az orrmosás

Ez a természetes módszer már a nyugati gyógyászatban is népszerűvé vált, segíthet enyhíteni a megfázás, az influenza, az allergia és az orrmelléküreg-gyulladás okozta duzzanatot. A gyógyszertárakban és drogériákban megvásárolható speciális orrmosó készülékek megfelelő használatához adott dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, klinikai immunológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa néhány hasznos tanácsot.

Az orrmosásról

"Az orrmosás sokak számára kissé szokatlan és ijesztő eljárásnak tűnhet, pedig érdemes megbarátkozni vele, hiszen még a nehezen elérhető helyekről is eltávolítja az orrváladékot, átjárhatóvá teszi az orrüreget, átöblíti az arcüreget is. Rendszeres alkalmazásával csökkenthetők a légúti allergiák gyulladásos tünetei, megszüntethető az orrdugulás, felső légúti fertőzések esetén pedig felgyorsíthatjuk a betegségből való gyógyulást is. Ötéves kortól alkalmazható, gyermekek kisebb méretű eszközt használnak. Használatának ellenjavallata a nagyfokú orrdugulás, amely akadályozza az átöblítést, így a nyomással bejutó folyadék a fülkürtbe juthat, illetve a heveny középfülgyulladás. Mivel hatékonyságát tudományos bizonyítékok is alátámasztják, ezért használatát fül-orr-gégészeti és egyéb szakmai ajánlások is javasolják" – ismertette dr. Augusztinovicz Monika.

Az orrjáratok tisztán tartásában is segíthet ez az eljárás. Fotó: Getty Images

Az orrmosás szabályai

1. Válassz gyógyszertári készítményt

Az oldat készítéséhez speciális, patikában vagy drogériában beszerezhető, előre elkészített porkeveréket javasol a doktornő, amelyet vízben kell feloldani. Ezek a készítmények általában nátrium-klorid és bikarbonát meghatározott arányú keverékét tartalmazzák, és felhasználásra készek. A boltban vásárolható sókkal az a probléma, hogy sok oldhatatlan részecskét, adalékanyagot, jódot és szennyeződést tartalmaznak, amelyek irritálhatják az orrmelléküregeket, emellett otthoni körülmények között nehéz az optimális koncentráció létrehozása – figyelmeztet a doktornő.

2. Ügyelj a mennyiségre

Az orrüreg öblítéséhez a hatékonyság érdekében 2-3 deciliternyi mennyiségű oldatot kell az orrjáratba juttatni.

3. Használj langyos, testhőmérsékletű oldatot

A hideg víz nemcsak kellemetlen, de fejfájást is okozhat, és kifejezetten ellenjavallt, ha a közelmúltban arcüregműtéten esett át a beteg. A túl meleg víz is kerülendő, mert irritálhat és égési sérülést is okozhat, ráadásul a vérbőséget fokozva csak tovább ront az orrduguláson. A felforralt és testhőmérsékletűre hűtött víz a legbiztonságosabb.

4. Fontos a helyes technika

Többféle készítmény érhető el: van, amelyiknél enyhe nyomással lehet átöblíteni az orrüreget, máshol a gravitáció biztosítja az átmosást. Mindkét módszer egyformán hatékony – mondja Augusztinovicz doktornő. Az egyik orrfélbe bejuttatott folyadék a másik orrfélen át távozik. Mindkét oldalról szükséges az átöblítés, mosdókagyló felett, enyhén előrehajtott fejhelyzetben alkalmazva. Öblítés után óvatosan fújd ki az orrod.

5. Ügyelj a higiéniára

Orröblítés előtt és után is alaposan moss kezet, a készüléket szedd szét és mosd ki alaposan! A fertőzések elkerülése érdekében fertőtlenítsd gyakran az orrmosót – tanácsolja a szakember.

Az orrmosás elsősorban az allergiások, krónikus orrmelléküreg-gyulladásban, heveny náthában szenvedők számára jelent hatékony segítséget, de az orrüregi műtéteket követő gyógyulást is támogatja. Bizonytalan eredetű panasz esetén és műtéti beavatkozások után azonban érdemes fül-orr-gégész szakemberrel egyeztetni, mielőtt kipróbálnád.