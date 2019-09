Veszélyes, ha kisebbeket lép a férfi

Az erekciót számos tényező befolyásolhatja. Hátterében állhatnak lelki okok vagy egészségügyi problémák - például keringési zavarok, szívproblémák vagy diabétesz - is, de akár a fokozott stressz is. A merevedési zavarokról a férfiak többsége nem szívesen beszél, ám egy olyan hétköznapi dolog is árulkodó jel lehet, mint a járás - írja a The Sun. A lap egy frissen megjelent japán tanulmányra hivatkozva állítja ezt.

A jelenség hátterében a medence izmainak gyengesége állhat. Fotó: iStock

Árulkodó lépések

A tudósok 324 férfi bevonásával arra keresték a választ, hogy milyen összefüggés lehet a merevedési zavarok és a férfiak járása közt. Nemcsak azt vizsgálták, mekkorákat lépnek az alanyaik, hanem azt is, mennyire emelik el a lábaikat a talajtól.

Tévhitek a merevedési zavarról - kattintson ide!

Arra jutottak, hogy mintegy 40 százalékkal magasabb a merevedési problémák valószínűsége azoknál a férfiaknál, akik kicsiket lépnek vagy alig emelik el lábaikat a talajról. A tudósok szerint a háttérben a medence izmainak gyengesége állhat. Ezek az izmok ugyanis nemcsak a lábak mozgásában játszanak fontos szerepet, hanem erekció esetén a megfelelő véráramlás biztosításában is.

Az eredmények tükrében a kutatók azt ajánlják a férfiaknak, hogy fordítsanak időt a medence izmainak rendszeres erősítésére. Így ugyanis nemcsak a mozgás, hanem az ágyban nyújtott teljesítmény is dinamikusabbá válhat.