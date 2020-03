A merevedési zavar csak az öregeket érinti, természetes folyamat és nem lehet ellene mit tenni.

Bár valóban idősebb korban jelentkezik gyakrabban, amerevedési zavarbármelyik korosztályt érintheti. Az is igaz, hogy az idő előrehaladtával romolhat az erekció minősége vagy időtartama, és ahhoz is több előjáték kellhet, hogy a megfelelő izgalmi állapotot elérjük, de a súlyos erekciós zavarok egyáltalán nem normálisak. Ez nem is szabad elfogadni, és ha úgy ítéljük meg, hogy nagyon sokat változott az erekciós képességünk, mindenképpen beszéljünk az orvosunkkal.

Tévhitek a merevedési zavarról

A merevedési zavar csak kellemetlenség, egyáltalán nem veszélyes, csak meg kell szokni.

A merevedési zavar önmagában valóban nem jelent életveszélyt, de nagyon sok súlyos betegség egyik első figyelmeztető tünete lehet. Ezek között találhatjuk a cukorbetegséget, a szív- és érrendszeri problémákat, a magas vérnyomást, az érszűkületet, a Parkinson-kórt, a hormonális zavarokat is. Ezért is olyan fontos, hogy a merevedési zavart ne kezeljük tabuként, és beszéljünk róla az orvosunkkal. A megfelelő vizsgálatok elvégzése után ugyanis nemcsak az erektilis diszfunkcióval kapcsolatos problémák oldódhatnak meg, de a súlyosabb alapbetegségre is megfelelő kezelési tervet kaphatunk.

A merevedési zavarnak egyszerűen az az oka, hogy már nem vonzódunk a partnerünkhöz.

Ez a hozzáállás jelentősen leegyszerűsíti az erektilis diszfunkcióról való gondolkodást. A merevedési zavarok hátterében nagyon sok probléma állhat, és a párkapcsolati gondok csak egy kis (ráadásul nem is a leggyakoribb) részét képezik ezeknek. A merevedési zavar hátterében találhatunk cukorbetegséget, neurológiai betegségeket, szív- és érrendszeri betegségeket, hormonális problémákat, depressziót, szorongást, stresszt. Az életmódunk, például a dohányzást vagy az alkoholfogyasztás is okozhatja a merevedés hiányát vagy gyengeségét.

Ha kiderül, hogy merevedési zavarom van, búcsút mondhatok a szexnek, vagy egész életemben tablettákat kell szednem.

A merevedési zavarok kezelésére a tablettákon kívül számos más lehetőség áll az érintettek rendelkezésére. Természetesen, ez attól is függ, hogy van-e valamilyen más egészségügyi probléma a háttérben. A merevedési zavar kezelése történhet gyógyszerekkel, injekciókkal, az életmód megváltoztatásával, de pszicho-, illetve párterápiával is.

Felesleges orvoshoz fordulni a merevedési zavarral, elég, ha beveszek egy-két potencianövelő tablettát.

Ennek sajnos több hátránya lehet, mint előnye: mivel nem tudhatjuk pontosan, hogy mi is okozza a merevedési zavart, áll-e a hátterében valamilyen komolyabb betegség, a házi módszerekkel maximum a tüneteket csökkenthetjük, az alapproblémát nem oldjuk meg, így az állapotunk egyre romlani fog. A másik nagy gond, hogy a gyógynövény alapú potencianövelők (különösen, ha nem megbízható forrásból szerezzük be) összetétele bizonytalan, súlyos mellékhatásai lehetnek, és kölcsönhatásba léphetnek egyéb szedett gyógyszerekkel is.