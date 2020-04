Késleltetett ejakuláció: mit kell tudni róla?

A késleltetett ejakuláció az ejakulációs zavarok közé tartozó betegség, mely a férfiak nagyjából 1-4 százalékát érintheti. A betegség lényege, hogy a férfi csak nagyon nehezen, meglehetősen hosszú idő alatt jut el az orgazmusig, ha eljut egyáltalán.

Az, hogy mennyi idő alatt ér el egy férfi az ejakulációig, nagyon változó. Függ természetesen az egyéntől, de egy sor egyéb pszichológiai és fiziológiai tényezőtől is. A szakemberek szerint akkor beszélhetünk késleltetett ejakulációról, ha a behatolástól kezdve nagyjából húsz perc múlva következik be az ejakuláció, de ennél hosszabb idő is szükséges lehet. Ez a normális idő minimum négyszerese.

A késleltetett ejakuláció mellé általában teljesen normális erektilis funkció társul, és a szexuális izgalommal sincsenek gondok. A betegség kialakulhat a szexuális élet kezdetén, és egész életen keresztül tarthat, de gyakoribb, hogy a teljesen normális szexuális funkciót váltja fel. A késleltetett ejakuláció oka lehet biológiai vagy pszichológiai eredetű, és a kettő között lehetnek átfedések is.

A biológiai-fiziológiai okok között találhatjuk a gyógyszerek (elsősorban antidepresszánsok, szorongáscsökkentők, vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapítók) mellékhatásait, az alkohol, illetve a kábítószerek hatásait. Az idegsérülések, mint a stroke, a szklerózis multiplex, a súlyos cukorbetegség, a gerincsérülés is befolyásolhatja az ejakulációs képességet. Az életkor előrehaladtával pedig csökkenhet a pénisz érzékenysége.

A "szerzett" betegség hátterében általában lelki okok állnak, és előfordulhat az is, hogy maszturbálás közben nincs gond az ejakulációval, csak akkor, ha partnerrel próbálja elérni az orgazmust a férfi.

A pszichológiai okok között találhatjuk a gyermekkori és fiatalkori problémákat (például abúzust, elhanyagolást, kötődési problémákat), a ki nem fejezett haragot, a testi élvezetek elutasítását vagy a vallási meggyőződést. A késleltetett ejakuláció oka lehet félelem, például a nem kívánt terhességtől,afájdalomokozásától. Az önbizalomhiány vagy a teljesítménykényszertől való szorongás is megnehezítheti az elélvezést.

Késleltetett ejakuláció és a maszturbálás

A szakemberek szerint szoros az összefüggés a szexuális zavarok és a maszturbálási szokások között. A késleltetett ejakulációra hatással van például a gyakori maszturbálás (heti három alkalomnál többször), az olyan maszturbációs mód "megszokása", melyet közösülés során nem lehet elérni (például nagyon gyors, nagyon erős mozdulatok), illetve az, ha a maszturbálás során átélt fantázia nagyon különbözik a valódi szexuális együttléttől.

Egy kutatás során, melyben 24 késleltetett ejakulációban érintett férfi vett részt, kiderült például az, hogy a maszturbálás során az orgazmus eléréséhez speciális körülményekre van szükségük (egy bizonyos ponton történő nyomásra, vagy arra, hogy a péniszüket a lepedőkhöz dörzsöljék). A késleltetett ejakulációval küzdő férfiak maszturbálás során általában gond nélkül képesek eljutni a csúcsra.

A késleltetett ejakuláció következményei

A betegségnek súlyos következményei lehetnek a párkapcsolatokra: a partner könnyen visszautasítva érezheti magát, saját magát hibáztathatja, felmerülhet benne az a kérdés, a párja valóban szereti és kívánja-e. A hosszan tartó közösülés fájdalmat is okozhat, szélsőséges esetben sérüléshez vezethet, és gyakran a kimerültség és a kellemetlen érzések vezetnek a közösülés idő előtti befejezéséhez. A késleltetett ejakulációval küzdő férfiak körében gyakoribb a depresszió és a szorongás.

A késleltetett ejakuláció kezelése

A betegség kezelése elsősorban a mögötte meghúzódó okoktól függ: ha a gyógyszerek mellékhatása okozza, akkor egyszerű gyógyszercsere lehet a megoldás, ha pedig a túlzott alkoholfogyasztás miatt jelentkezik, akkor a kevesebb ital fogyasztása segíthet.

A pszichológiai okokat csak szakember segítségével lehet megoldani. Ebben segítségünkre lehet pszichológus, pszichoterapeuta, szexuálterapeuta vagy párterapeuta. A kezelés irányulhat a korábbi problémák feloldására, a szexualitás izgalmasabbá tételére, a maszturbálás során elsajátított rossz szokások megváltoztatására. A késleltetett ejakulációt jelenleg nem lehet gyógyszerrel kezelni.