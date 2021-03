Gyulladástól a rákig: milyen betegségek érinthetik a prosztatát? Részletek itt.

Prosztatagyulladásnak, avagy prosztatitisznek nevezzük a férfiak dülmirigyét érintő gyulladást. A gyulladás lehet bakteriális fertőzés következménye, de egyéb kiváltó tényezők szintén meghúzódhatnak a háttérben, és ezeket nem is minden esetben lehet pontosan beazonosítani. Amennyiben a probléma hosszú ideig fennáll, esetleg visszatérően jelentkezik, úgy krónikus prosztatagyulladásról, nem bakteriális eredet esetén krónikus kismedenceifájdalomszindrómáról (Chronic Pelvic Pain Syndrome, CPPS) beszélhetünk. Bár a prosztata nemi mirigyként a szaporodásban játszik főszerepet, elhelyezkedése okán ugyanakkor a gyulladt, duzzadt dülmirigy a vizeletürítésre is hatással van.

Az ülő életmód fokozza a prosztatagyulladás kialakulásának kockázatát. Fotó: Getty Images

A krónikus prosztatitisz jellemző tünetei közé tartozik a megszokottnál gyakoribb vizelési inger, amely éjszaka is jelentkezhet, a vizeletürítéssel járó égő, csípő érzés, a vizeletindítás nehezítettsége, illetve az utólagos érzet, mintha nem sikerült volna teljesen kiüríteni a húgyhólyagot. Mindehhez társulhatnak szexuális jellegű panaszok is, beleértve merevedési zavarokat, csökkent libidót, korai magömlést, valamint sok érintett számol be ejakuláció közbeni vagy utáni fájdalomról. Sokan tapasztalnak egyéb helyzetekben is tompa, lüktető fájdalmat, ami a kismedence területén bárhol felléphet, sőt, olykor a csípő vagy a has felső része felé is kisugározhat. Egyes esetekben a tünetek egészen enyhék, ám előfordulhat, hogy olyan intenzíven jelentkeznek, ami már az érintettek megszokott életvitelét, munkahelyi teendőinek ellátását, szabadidős tevékenységeit vagy éppen a szexuális életét is akadályozza. Krónikus prosztatagyulladás bármely életkorban kialakulhat, többnyire azonban inkább az 50 év alattiak körében jellemző.

A kezelés - a kiváltó októl függően - magában foglalhat antibiotikum-kúrát, de egyéb gyógyszerek, így fájdalomcsillapítók, nem szteroid gyulladáscsökkentők és a vizeletürítést megkönnyítő alfa-blokkolók alkalmazása egyaránt szóba jöhet. Kezelőorvosunkkal konzultálva gyógynövényalapú készítményeket is kipróbálhatunk, ezek szintén javulást hozhatnak. Mindezeken felül pedig életmódváltással is elősegíthetjük a tünetek enyhülését, elsősorban azáltal, ha igyekszünk kiiktatni az életünkből a panaszokat felerősítő, súlyosbító tényezőket. Fontos erről beszélni, a rizikófaktorok között ugyanis egyaránt akadnak nyilvánvalóan káros szokások, de a többség számára talán ártalmatlannak tűnő tényezők is.

Étkezés és testmozgás prosztatagyulladás esetén

Mindenképpen javasolt kerülni az alkoholfogyasztást, a koffeinbevitelt, valamint az erősen fűszeres vagy savas ételek és italok fogyasztását, mivel ezek irritálhatják a húgyhólyagot. Törekedjünk ugyanakkor a megfelelő folyadékpótlásra, mert bakteriális eredetű prosztatagyulladás esetén ezzel is elősegíthetjük a gyógyulást. Étrendünket is próbáljuk meg úgy kialakítani, hogy az a szervezetünk és immunrendszerünk számára szükséges valamennyi tápanyagot tartalmazza, ennek érdekében fogyasszunk rendszeresen vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket.

Ugyancsak fontos szempont a fizikai aktivitás. Egy több mint kétszáz páciens bevonásával lefolytatott olaszországi kutatás szerint többféle mozgásforma is hasznos lehet a krónikus prosztatitisz tüneteinek enyhítésében. Mindazonáltal egy, a 2007-ben a Journal of Urology című folyóiratban publikált tanulmány eredményei szerint az aerob edzéstípusok révén csökkenthető leghatékonyabban a betegség következtében kialakult fájdalom, szorongás és depresszió, egyszersmind így javítható leginkább az életminőség. A sport tehát alapvetően hasznos, egyes mozgásformák viszont akár ártalmasak is lehetnek. Igyekezzünk olyan aktivitást találni, amely nem helyezi nagy nyomás alá az alhasi területet, illetve nem fejt ki rá közvetlen nyomó, rezgő hatást. Prosztatagyulladás esetén nem javasolt például a kerékpározás, a lovaglás, sem pedig a nagy súlyokkal végzett erőedzés. Szintén súlyosbíthatják a panaszokat a komolyabb megterhelést jelentő fizikai munkák is, legyen szó például építőipari vagy raktári tevékenységekről, esetleg biciklis futármunkáról.

Az ülő életmód ugyancsak nyomás alá helyezi a prosztatát, ezért irodai munka vagy egy-egy hosszabb autóút során tartsunk rendszeres időközönként rövid pihenőt, hogy felálljunk és mozogjunk egy kicsit. Törekedjünk továbbá az egészséges testsúly elérésére és megőrzésére, a túlsúly ugyanis hasonlóan kedvezőtlen hatást gyakorol a kismedencei szervekre, mint a túl sok ülés.

Találjunk megoldást a stresszre

A stressz szervezetünk természetes reakciója minden olyan ingerre, amelyet veszélyforrásként érzékel. Bár többnyire negatív kontextusban említjük, a stressz önmagában sokszor kifejezetten hasznos. Modern életvitelünk mellett azonban olyan helyzetekben is tartósan jelentkezhet, amikor nem származik belőle előnyünk. Eközben viszont az állandó stressz szinte az összes testi folyamatban zavart idézhet elő, károsítva egészségünket. Ilyen esetekben beszélhetünk distresszről, amely a többi között a krónikus prosztatagyulladás kialakulásában, valamint az annak nyomán fellépő fizikai panaszok súlyosbodásában is közrejátszhat. Kiemelten fontos tehát, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyek hatékonyan segítenek levenni vállunkról a mindennapi nehézségek terhét. A mennyiségben és minőségben is kielégítő éjszakai pihenés bizonyítottan hatásos e téren, de érdemes kipróbálni olyan relaxációs technikákat is, mint a jóga vagy a meditáció, esetleg elmerülhetünk valamilyen örömöt nyújtó hobbiban napi teendőink végeztével. Mi több, a már fentebb említett rendszeres testmozgás szintén remek stresszcsökkentő.