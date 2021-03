Rejtélyes fájdalom kínozza a férfiakat

A medence- és ágyéktájékon jelentkező, visszatérőfájdalomelsősorban az idősebb korosztályt érintő betegségek egyik jellegzetes tünete. Utalhat például valamilyen csípőízületi problémára, porckorongsérvre, de jelezheti a prosztata megbetegedését is. Bár ezek a panaszok leggyakrabban a 45-50 feletti korosztályt érintik, a fájdalom sok esetben már a fiatalabb, harmincas életkorban lévő férfiak körében is problémát okoz. Ha az alhasban, illetve a keresztcsont környékén jelentkező fájdalom kiváltó okait részletes orvosi kivizsgálást követően sem lehet pontosan meghatározni, krónikus kismedencei fájdalom szindrómáról beszélhetünk. Rendkívül összetett és nehezen megfogható betegségről van szó, amelynek a kezelése sem egyszerű. Semmiképpen sem szabad azonban beletörődni a visszatérő panaszokba.

Rejtélyes hátterű fájdalom

"Ez a tünetegyüttes sajnos igen gyakori, hetente 10-20 beteg is megfordul a szakrendelőkben hasonló panaszokkal" - nyilatkozta a HáziPatika.com-nak dr. Szűcs László urológus. A tünetek leggyakrabban a krónikus prosztatagyulladással, illetve a jóindulatú prosztatamegnagyobbodással társuló tünetekhez hasonlóak, utóbbi esetben azonban semmilyen kimutatható ok nem indokolja a panaszokat. Sem bakteriális fertőzés, sem pedig gyulladás nem áll a hátterében - tette hozzá a szakember.

A betegség jellemzően medencetáji fájdalommal jelentkezik, amely kisugárzik a hasba, a gáttájékra, az ágyék környékére és a herékbe. Lehet görcsös és enyhébb is, intenzitásában változó, de visszatérő fájdalmat okoz, amely a beteg életminőségét komolyan befolyásolja. Sürgető vizelési ingerről szintén sok beteg beszámol, a fájdalom ráadásul vizeléskor fokozódhat. "Ha a problémákat hosszú hónapokig nem sikerül kezelni, a kismedencében futó idegrostok károsodhatnak, ez pedig szexuális zavarokat, merevedési és ejakulációs problémákat is okozhat" - magyarázta dr. Szűcs László.

Mivel a betegség okait nem ismerik, a gyógyítása sem egyszerű feladat, a kezelés ezért jellemzően a tünetek enyhítését szolgálja. A fájdalom csillapításához szükség van nem-szteroid gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapítókra, míg a vizeletürítési problémákra úgynevezett alfa-receptor blokkolót rendel az urológus, amely a kismedencében, a prosztatában és a hólyag alatt futó izomrostok ellazításáért felelős. "Azt feltételezzük, hogy a tünetegyüttes ezeknek az izmoknak a krónikus, görcsös feszülésére vezethető vissza. Ha ezt a görcsöt lazítjuk, rendszerint a tünetek is elmúlnak" - világított rá az urológus. Hozzátette: érdemes kiegészíteni a gyógyszeres kezelést patikákban vény nélkül is kapható fitoterápiás, azaz gyógynövényi összetételű szerekkel. Ilyen készítmények gyógytea vagy tabletta formában kaphatók, illetve nem régóta egy végbélkúp is rendelkezésre áll, amely közvetlenül a fájdalom forrásának helyén, vagyis a prosztata közelében fejti ki hatását, enyhítve ezzel a kínzó panaszokat. A felgyülemlő váladék kiürítését segítheti a prosztatamasszázs is, amelyet 5-6 hétig, heti egy alkalommal érdemes elvégezni. Ezek a módszerek, a jól behatárolt tünetek alapján, külön-külön, illetve kombinálva hatásosan enyhíthetik a betegek panaszait.

Vigyázzunk a csípős ételekkel és a hideg ülőhelyekkel

A fenti kezelési módokkal a legtöbb beteg tünetmentessé tehető, a betegség azonban sajnos rendszerint újra visszatér. Az urológus szerint nehéz hasznos megelőzési tanácsokat adni, mivel a kiváltó tényezőket csak kevés esetnél lehet azonosítani. Kétségtelen tény, hogy a tünetek megjelenését az étkezés is befolyásolhatja: a csípős, fűszeres ételek általában nem szoktak jót tenni, és jobb, ha tartózkodnak a túlzott alkoholfogyasztástól azok, akiket már kezeltek a betegséggel. Irritálhatja az érintett területet az is, ha hideg helyen ücsörgünk - ezzel tehát nemcsak a felfázást kockáztatjuk meg, de a betegség is kiújulhat.

Fontos, hogy a gyógyítást ne magunk kezdjük el, mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget. A kezelést nehezíti, hogy a tünetek sokfélék, különböző erősségűek lehetnek, és az egyéni tűrőképesség is eltérő. Emiatt általában egyszerre több gyógyszert kell szedni, melyek már önmagukban okozhatnak bizonyos mellékhatásokat, együtt szedve pedig még fel is erősíthetik egymáséit. A nem-szteroid gyulladáscsökkentők jellemzően emésztőrendszeri problémákkal járnak: hasmenést, hányingert, tartós használatuk pedig akár fekélyesedést is kiválthat. Bizonyos készítmények kombinációja tovább súlyosbíthatja a betegség egyik tüneteként jelentkező merevedési zavart is. Ezért minden új gyógyszer szedése előtt egyeztessünk kezelőorvosunkkal, hogy elkerülhessük az esetleges mellékhatásokat.