A prosztata leggyakoribb megbetegedései

Prosztatagyulladás

Prosztatagyulladás bármelyik életkorban előfordulhat. Beszélhetünk bakteriális prosztatagyulladásról, amelyet valamilyen baktériumfertőzés okoz és nem bakteriális prosztatagyulladásról is, amelynek eredete ismeretlen. A prosztatagyulladás vizelet-visszatartáshoz is vezethet, mivel teljesen vagy részlegesen is megakadályozhatja a vizeletürítést a hólyagból. Ennek következtében gyengülhet a hólyag és fogékonyabbá válhat a további fertőzésekre, hiszen a visszamaradó vizeletben megnő a baktériumok mennyisége. Afertőzéspedig könnyen továbbterjedhet a húgyvezetékre és a vesére is.

A prosztatagyulladás tünetei:

vizelési nehézség (gyakori inger, fájdalmas vizelés)

alhasi nyomás,fájdalomgáttájékon, a derékban, a hímvesszőben és a herékben

láz is kísérheti

a merevedés és az ejakuláció is nehézkessé, fájdalmassá válhat

Prosztatagyulladás bármelyik életkorban előfordulhat

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása következtében a prosztata normális méretének akár többszörösére is növekedhet, összenyomhatja, illetve szűkítheti a húgycső átmérőjét, ezáltal pedig komoly vizelési problémákhoz vezethet.

A prosztata jóindulatú megnagyobbodásának tünetei:

gyakori vizelés

hirtelen minden előjel nélkül támadó vizelési inger (gyakran éjszaka)

a vizelet indításának nehezítettsége

vékonyabb vagy meg-megszakadó vizeletsugár, illetve a vizelet elcsöpögése

Prosztatarák

A prosztatarák a prosztata rosszindulatú daganata. Fontos tudni, hogy a prosztatarák a férfiak körében a harmadik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés, amelyet csak a tüdőrák és a vastagbélrák előz meg. Leggyakrabban a 60 évesnél idősebb férfiaknál fordul elő.

A prosztatarák korai szakaszának tünetei szinte megegyeznek a jóindulatú prosztata-megnagyobbodáséival, ezért is nagyon fontos, hogy a panaszokkal az érintettek minél előbb orvoshoz forduljanak. Az érintettek vizeletében lehet vér, színe rózsaszínre változhat, vizeletürítési nehézségek jelentkezhetnek, és egyre gyakrabban kell éjszakánként kimenniük a mosdóba. Ugyancsak gyakori az égető, csípő érzés.