A prosztata szerepe a férfiak szervezetében

A dülmirigyként is ismert prosztata a belső férfi nemiszervek közé tartozik. Alakját tekintve gesztenyére hasonlít, a simaizmokból és mirigyekből álló képlet súlya felnőttkorban 15-20 gramm körüli. A húgyhólyag alatt, a végbél előtt elhelyezkedve egy rövid szakaszon körülöleli a húgycsövet. Hátulról az ondóvezeték és az ondóhólyag kivezetőcsövének egyesüléséből keletkezett ondókilövellő csatornák csatlakoznak bele, hogy aztán a szerv közepénél elérjék a húgycsövet.

Mi a prosztata feladata?

Ahhoz, hogy megértsük a prosztata szexuális aktusokban, pontosabban mondva a szaporodásban betöltött szerepét, érdemes kicsit áttekinteni az ejakuláció folyamatát. A hímvessző végét alkotó makk rendkívül érzékeny a fizikai ingerekre, ezáltal a hüvelyfalhoz dörzsölődve ritmikus összehúzódásokra készteti a hímivarsejteket tároló ondóhólyagok izmos falát. A hólyag tehát magömléskor összehúzódik, kilövellve az enyhén lúgos váladékával keveredett spermiumokat. Közvetlenül ezt megelőzően az úgynevezett Cowper-mirigyek váladéka átmossa a húgycsövet, semlegesítve az ott található vizeletmaradékot, valamint enyhítve a hüvely savasságát. Az ondóhólyagból származó keverék a prosztata szövetébe kerül, ahol annak váladékával is összevegyül. Így jön létre a sperma, amely végül a megtisztított és síkosított húgycsövön át a női hüvelybe jut.

A prosztata a szaporodásban játszik fontos szerepet

A prosztata váladéka tehát az ondó részét képezi, felhígítja azt. Elsődleges feladata, hogy elősegítse és serkentse a spermiumok mozgását, ennek köszönhetően pedig megkönnyítse a petesejtek sikeres megtermékenyítését. A hüvelybe jutott sperma az ondóhólyag váladékában lévő fibrinogén hatására megalvad, ami megakadályozza, hogy idő előtt kicsorogjon a női nemi szervekből. Az alvadékot ezután a prosztataváladék enzimei fokozatosan feloldják, közben pedig a hímivarsejtek már megkezdik önálló útjukat a petevezetékben várakozó petesejt felé.

A vizelési gondok oka

Mind az elhelyezkedése, mind a működése okán igen szoros kapcsolatban áll a dülmirigy a húgycsővel. A szoros kifejezés többféle értelemben is megállja a helyét, mivel egyes megbetegedései esetén a prosztata tényleges fizikai akadályt állíthat a vizelet távozása elé. A többnyire bakteriális fertőzés által előidézett prosztatagyulladás, a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és rosszindulatú daganata egyaránt eredményezhet gyakori vizelési ingert és vizeletürítési nehézségeket. Mindehhezfájdalomés égő, csípő érzés, esetenként akár hidegrázás is társulhat, valamint túlfolyásos inkontencia is felléphet az érintetteknél.

A tüneteket minden esetben komolyan kell venni, azaz elengedhetetlen orvossal konzultálni azokról. Évente több mint négyezer prosztatarákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon az Országos Onkológiai Intézet rákregisztere alapján. Ez azt jelenti, hogy a felnőttkorú férfiak körében ez a második leggyakoribb rákos megbetegedés a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata után. Főként az ötven év feletti korosztályra nézve magas a kockázat, így tehát az ötödik iksz betöltése után érdemes évente prosztatavizsgálatot végeztetni.