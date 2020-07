Korai halálra utalhat a merevedési zavar

Nemcsak a hálószobában okozhat kellemetlenségeket a merevedési zavar . Amerikai kutatók egy újonnan publikált tanulmánya szerint ugyanis az ilyen zavarok a férfiak életének várható hosszára is hatással vannak:, mivel ez a zavar egyúttal a szív- és érrendszeri panaszok fontos előrejelzője. A University of Mississippi tanulmánya a Journal of Sexual Medicine szaklapban jelent meg.