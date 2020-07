Merevedési zavar: amit a férfiak elhallgatnak

A férfiak fele küzd szexproblémákkal

"Ha nem megy, ne erőltessük?"

Érdekesség! Tudományos kísérlettel is igazolták kutatók, hogy a férfiak szexuális állóképessége és sikere nagyban függ attól, hogy mennyit edzenek. Hogyan lehetnek jobbak a férfiak az ágyban?

Egy korábbi magyar kutatás szerint a felnőtt, s mindez a többségük életminőségére is rányomja a bélyegét. Mégis, mindössze 9 százalékuk kér orvostól, pszichológustól vagy a partnerétől segítséget. Legáltalánosabb probléma a merevedési zavar , amely a magyar férfiak 10 százalékát, mintegy négyszázezer embert érint komolyabban.egyenes arányban növekszik az életkorral. A probléma a 40-49 évesek harmadát, az 50-59 évesek felét, míg a 60 év felettiek 78 százalékát érinti. A fokozottan érintettek mellett a férfiak további 18%-a gyakran tapasztal erekciós zavarokat , ami szám szerint egymillió férfit érint hazánkban. Természetesen ez a szám azonnal meg is kétszerezhető, hiszen az ilyen jellegű funkciózavartól az érintett mellett azok partnere is szenved: a nem kielégítő szexuális élet hatással van testi-lelki egészségükre, a párkapcsolatukra, egész életminőségükre.A megkérdezettek közül a merevedési zavarban szenvedők 2,6-szor szeretkeztek az elmúlt 10 napban, míg a problémát nem észlelők átlagosan 4,2-szer. A merevedési zavarban szenvedők körében kb. 15 évvel korábban kezd el radikálisan, mint azok körében, akiknek nincs erekciós zavara. A problémamentes férfiak 50-es éveik végén majdnem olyan gyakran szeretkeznek, mint a legfiatalabbak, s csak 60 év felett hagynak fel az igazán aktív szexuális élettel. A merevedési zavarral küzdők fiatal koruktól kezdve kevesebbet szeretkeznek, de már 50 évesen felhagynak az aktív szexszel.Annak ellenére, hogy sok válaszadó jelzett merevedési zavart, meglehetősen, vagy szóba hozták problémájukat partnerük előtt. Ugyanakkor elvileg a férfiak többsége nyitott a külső segítségek igénybevételére. A legnyitottabbnak azok mutatkoztak, akik csupán enyhe merevedési zavart jeleztek. A legkevésbé nyitottnak a súlyos merevedési zavarban szenvedők bizonyultak.