Egészséges emberek is jelentkeznek a veszélyes műtétre

Dr. Kulja András sebész a Reggeliben beszélt a végtaghosszabbító műtétekről. Az ilyen beavatkozások során elfűrészelik a comb- vagy a lábszárcsontokat, és egy készülék segítségével növelik a csontok közötti távolságot, körülbelül napi egy milliméterrel. "A csontosodási folyamatot kihasználva így lényegében megnyújtják a csontokat" - magyarázta. A beavatkozással akár 10-17 centiméterrel is magasabb lehet valaki.

Mint mondta, eredetileg ezt a módszert azért fejlesztették ki, hogy a végtag-aránytalanságokat kiegyenlítsék, például ha valakinek rövidebb az egyik lába, vagy baleset következtében változik a hossza. Külföldön viszont már bárki számára elérhető egy ilyen műtét, azoknak is, akiknek nincs egészségügyi problémájuk, csak magasabbak akarnak lenni.

Fotó: Getty Images

Felhívta rá a figyelmet, hogy kockázatosak az ilyen beavatkozások. "Megsérülhet az adott rész keringése, károsodhat és elhalhat a csont. A fertőzésveszély is nagyon nagy, főleg, ha külső rögzítésről van szó" - mondta. Ráadásul a hosszabb csontokkal az ízületekre is nagyobb teher nehezedik, hamarabb kezdhetnek el kopni. Épp ezért nem is javasolja az ilyen beavatkozásokat, amelyek kizárólag esztétikai előnyökkel járnak.

Én semmiképpen sem ajánlom olyan embernek, aki tényleg csak magasabb szeretne lenni. Papíron tényleg nagyon jól hangzik, de maga a folyamat több hónap, akár fél év is lehet, vagy még több. Rengeteg szenvedéssel jár, nem lehet rendesen terhelni a végtagokat, ott van a szövődményeknek veszélye

- magyarázta.

Utána az izmoknak is meg kell nyúlniuk, ehhez gyógytornára, rehabilitációra van szükség. A kiegyenlítés sokat segít azoknak, akiknek valami miatt az egyik lábuk rövidebb, mint másik, mivel ilyenkor például a csípő nagyon nagy terhelést kap. De egészséges embereknél nem látja ennek indokoltságát.