Az éjszakai vizeléstől a vizeletstopig

Átlagosan háromból egy férfi tapasztal jóindulatú prosztatamegnagyobbodásra utaló tüneteket 50 éves kora felett. A jelenség mögött álló folyamatok ma még nem teljesen tisztázottak, ismert azonban, hogy a magasabb életkor fontos rizikófaktor. A panaszok a prosztata, avagy a dülmirigy elhelyezkedéséből adódnak: bár ez az apró szerv a szaporodásban játszik kulcsszerepet, ugyanakkor körülöleli a húgyhólyagból kiinduló húgycsövet. Így tehát a megnövekedett méretű prosztataállomány összenyomja a húgycsövet, akadályozva ezáltal a vizelet szabad elfolyását.

A többi között gyakori éjszakai vizelési inger is figyelmeztethet prosztatagondokra. Fotó: Getty Images

A lehetséges tünetek skálája igen széles, közös azonban bennük, hogy a vizeletürítéssel állnak kapcsolatban. A többi között gyakori vagy sürgető vizelési inger, vizeletindítási nehézség, gyenge vagy akadozó vizeletsugár, vizeletürítés utáni csepegés, illetve a húgyhólyag teljes kiürítésére való képtelenség egyaránt figyelmeztethet a problémára. Ugyancsak jellemző panasz prosztatamegnagyobbodás esetén a gyakori éjszakai vizelési inger, avagy a nocturia. A többszöri ébredés és a mellékhelyiségbe járkálás ráadásul nemcsak az érintett férfi, hanem a hálószobát vele megosztó élettárs éjszakáit is tönkreteheti. Mindezeken felül ritkább, de annál súlyosabb szövődményként teljes vizeletelakadás, véres vizelet, valamint húgyúti fertőzések is kialakulhatnak.

Érdemes megemlíteni, hogy a felsorolt tünetek nem csupán jóindulatú elváltozásra utalhatnak. Magyarországon évente mintegy 4500-5000 férfinél diagnosztizálnak prosztatarákot, túlnyomórészt az 50 év feletti korosztályban. A betegség a korai stádiumában jellemzően tünetszegény, idővel azonban szintén vizeletürítési panaszokat okozhat, de felléphet fájdalom, vérzés, váratlan testsúlycsökkenés és merevedési zavar is az érintetteknél. Fontos tehát, hogy tünetek esetén konzultáljunk szakorvossal, aki a megfelelő vizsgálatokra alapozva felállíthatja a helyes diagnózist.

A fiatalokat sem kerülik el a prosztatagondok

Mind a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás, mind a prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak körében gyakori. Ezzel szemben prosztatagyulladás, avagy prosztatitisz bármely életkorban kialakulhat, és ugyancsak kiválthat vizeletürítési panaszokat. Az esetek többségében bakteriális fertőzés áll a gyulladás hátterében, amelynek további tünete lehet alhasi, intimtájéki, illetve ejakuláció közben érzett fájdalom egyaránt. Megkülönböztetünk heveny és idült bakteriális prosztatagyulladást: előbbi hirtelen, intenzív panaszokkal alakul ki, míg az utóbbi jellemzője, hogy kevésbé erős, esetleg vissza-visszatérő tünetekkel ugyan, de hónapokig fennállhat. A fertőzés okozta prosztatitisz elsődleges kezelési módját az antibiotikumok jelentik.

Rejtélyesebb – egyben gyakoribb – a prosztatitisz másik nagy típusa, az úgynevezett krónikus kismedencei fájdalom szindróma. A hátterében leggyakrabban egy korábban lezajlott bakteriális prosztatitisz áll. A diagnózis rendszerint hosszas vizsgálatok végén, egyéb nyilvánvaló kiváltó ok hiányában születik meg. A betegség legfőbb tünete a fájdalom, amely főként gáttájékon és az alhasi tájékon, de lényegében a heréktől a derékig terjedően nagy területen, hónapokon, éveken keresztül jelentkezhet. Fájdalom kísérheti az ejakulációt is, ellehetetlenítve a férfiak önfeledt szexuális életét. Emellett a véletlenszerűen jelentkező vizelési panaszok – mint a gyakori vagy sürgető vizelési inger, gyenge vagy akadozó vizeletsugár, vizeletürítés közbeni fájdalom – szintén megnehezíthetik a mindennapi életvitelt, és ez hosszú távon pszichés zavarok és szorongás forrása lehet.

A krónikus kismedencei fájdalom szindróma kezelése összetett feladat, amelyhez mindenképpen urológus szakember közreműködésére van szükség. Többféle gyógyszer alkalmazása is felmerülhet lehetőségként a szakorvos javaslatának megfelelően, emellett életmódbeli változtatások is javulást hozhatnak. Sok érintett férfi számára beválik az ülőfürdő, az intimtorna vagy különféle relaxációs gyakorlatok, tekintve, hogy kockázati tényezőként a stressz is súlyosbíthatja a panaszokat. Kiegészítő terápiaként gyógynövényeket, illetve azokon alapuló, vény nélkül kapható készítményeket is segítségül hívhatunk.