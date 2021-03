A férfi hipogonadizmus tünetei és kezelése

A férfi hipogonadizmus olyan betegség, amely során a herék nem állítanak elő tesztoszteront és ondósejtet. A hormon mesterségesen pótolható.

Mi az a hipogonadizmus?

hím reproduktív szövetek - here és prosztataszövetek - fejlődése szempontjából, valamint a másodlagos nemi jelleg - például a megnövekedett izom- és csonttömeg, valamint a testszőrzet fokozott növekedése - kialakulásának elősegítése miatt nélkülözhetetlen hormon. tesztoszteron egy androgén hormon, amelyet a Leydig-sejtek választanak ki a herében. Ez a- here és prosztataszövetek - fejlődése szempontjából, valamint a másodlagos nemi jelleg - például a megnövekedett izom- és csonttömeg, valamint a testszőrzet fokozott növekedése - kialakulásának elősegítése miatt nélkülözhetetlen hormon.

A férfi hipogonadizmus során a herék nem állítanak elő tesztoszteront és ondósejtet

egyik oka lehet a here-elégtelenség, azaz ha a herék működésének károsodása okozza, de kialakulhat úgynevezett szekunder számos káros hatása lehet több szerv működésére, akárcsak a férfiak életminőségére is. A jelek és a tünetek nagyban függnek attól, hogy milyen korban alakul ki és milyen súlyos tesztoszteronhiányt okoz a betegség, de mindenképpen a herék fő funkcióinak csökkenésével jár.

Testépítésből meddőség: így működik a tesztoszteron A tesztoszteron az arcszőrzeten, az izomerőn, és a potencián kívül felel az agresszivitásért, és azért, hogy a férfiak hajlamosabbak kockázatot vállalni, akár még a halálos veszéllyel is dacolva. Kattintson! A hipogonadizmusazaz ha a herék működésének károsodása okozza, de kialakulhat úgynevezett szekunder here-elégtelenségek miatt akkor, ha a probléma hipotalamusz vagy hipofízis (agyalapi mirigy) eredetű. A hipogonadizmusnak, akárcsak a férfiak életminőségére is. A jelek és a tünetek nagyban függnek attól, hogy milyen korban alakul ki és milyen súlyos tesztoszteronhiányt okoz a betegség, de mindenképpen a herék fő funkcióinak csökkenésével jár.

Mivel a tesztoszteron nagyon fontos szerepet játszik a férfiak reproduktív és általános egészségi állapotában, ha a tünetek erre a betegségre utalnak, fontos orvoshoz menni.

Tények a hipogonadizmussal kapcsolatban

Bármilyen életkorban kialakulhat , a következmények nagyban függnek attól, hogy mikor

, a következmények nagyban függnek attól, hogy mikor Ha még születés előtt kialakul, akkor nemi kétértelműséget eredményezhet

Ha a serdülőkor előtt jelentkezik, akkor eunuchoid testalkatban , a másodlagos nemi jelleg késői kialakulásában és magas, éles hangban nyilvánul meg

, a másodlagos nemi jelleg késői kialakulásában és magas, éles hangban nyilvánul meg Amennyiben pubertáskor után alakul ki, akkor csökkent szexuális működés, meddőség , csökkent energiaszint, nyomott hangulat, enyhe vérszegénység, csökkent izomtömeg és -erő, megnövekedett testzsír-mennyiség éstesttömegindexjellemzi

, csökkent energiaszint, nyomott hangulat, enyhe vérszegénység, csökkent izomtömeg és -erő, megnövekedett testzsír-mennyiség éstesttömegindexjellemzi A hipogonadizmussal küzdők a csonttörés fokozott veszélyének vannak kitéve

vannak kitéve Az alacsony tesztoszteronszintű férfiak 50 százalékánál nem jelentkezik tünet

Az utóbbi években megötszázszorozódott a tesztoszterontartalmú készítmények piaca Amerikában

Amerikában A tesztoszteron szintje reggel a legmagasabb , illetve késő nyáron és kora ősszel

, illetve késő nyáron és kora ősszel A hipogonadizmus kapcsolatba hozható a szív- és érrendszeri megbetegedések, a 2-es típusú cukorbetegség, azAlzheimer-kórés akár korai halál kialakulásával is.

alultápláltság

szisztémás betegségek

stressz

gyógyszer mellékhatás

májzsugorodás

mérgezés (alkohol és nehézfémek)

kóros elhízás

Lassuló nemi fejlődés

Csökkent hereméret

Mellnagyobbodás (gynecomastia, a férfi emlőmirigyek kóros megnövekedése)

Csökkent spermaszám

Depresszió

Csökkenő libidó

Letargia

Alvászavar

Izomtömeg- és izomerő-csökkenés

Szőrzetvesztés (ágyéki, hónalj, arc)

Csontritkulás

Testzsírnövekedés

A mell megnagyobbodása, kényelmetlenné válása

Hőhullámok

Izzadás

Gyenge koncentráció, csökkent energiaszint

fogyással

testmozgással

stresszkezeléssel

megfelelő mennyiségű és minőségű alvással

alkoholfogyasztás elkerülésével

dohányzásról való leszokással

Elsődleges hipogonadizmus a here károsodása (daganatok, trauma) esetén alakul ki. Ebben az esetben a luteinizáló hormon szintje emelkedett, míg a tesztoszteron-termelés csökkent. Kialakulhat például Leydig-sejttumor, Klinefelter-szindróma, de akár sugárkezelés, kemoterápia esetén is.Másodlagos hipogonadizmus alakul ki a hipotalamusz vagy az agyalapi mirigy károsodása esetén, ami. Ide tartozik a Kallmann-szindróma is.A tesztoszteronszint átlagban, majd körülbelül 40 éves kortól évenként 1,2-2 százalékot csökken. A férfiklimax a normális öregedéssel párhuzamosan bekövetkező tesztoszteron-csökkenési folyamat. Az idősödő férfi hipogonadizmusa az öregedés tüneteinek időben előre hozott megjelenése, azaz a középkorú (45-59 év) férfiaknál az öregedő (60-73 év) férfiakra jellemző panaszok és tünetek észlelhetők.TünetekA tesztoszteron hiánya , ezek a betegség életkori megjelenésétől függnek. A serdülők és a fiatal felnőttek, akik még nem fejezték be a pubertást, jóval fiatalabbnak tűnnek valódi koruknál. Előfordulhat még kisméretű nemi szerv, az arcszőrzet hiánya, nem elmélyülő hang, az izomtömeg-növelés nehézsége komoly edzés ellenére.Felnőttek esetében kialakuló hipogonadizmus esetén a merevedési zavar a leggyakoribb jelenség, ezen felül:A hipogonadizmus kialakulásának: 2-es típusú diabétesz, elhízás, veseelégtelenség, HIV, magas vérnyomás, COPD, valamint glükokortikoszteroid, opioid vagy antipszichotikumos gyógyszeres kezelés.Diagnózis és kezelésA hipogonadizmus gyanúja, bármelyik tünete esetén alapos kórtörténet és fizikai vizsgálat mellett. Ebből megállapíthatóvá válik a betegség.A kezelés egyik lehetséges módja a, ami helyi kezeléssel (gél), a bőrön keresztül ható tapaszokkal vagy injekciókkal oldható meg. A tesztoszteron szájon át történő alkalmazása gyomorproblémákat okoz.A tesztoszteronpótlásnak kevés a mellékhatása, nagyon ritkán előfordulhat a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás romlása, rosszabbodhat a prosztatadaganat, súlyosbíthatja az alvási apnoét és a pangásos szívelégtelenséget. Amennyiben ezek fennállnak,. A kezelés során folyamatos orvosi és laborellenőrzés szükséges hatékonyságának megállapítására.A betegek maguk is emelhetik tesztoszteron-szintjüket:Ha ezeket a változtatásokat meg is tartja a beteg, azzal elősegítheti a megfelelő hormonszint folyamatos fenntartását is. Ez pedig a a betegség megszüntetése mellett, így fokozódik a libidó, növekszik a csontsűrűség, továbbá általános életminőség-javulást eredményez.Bár a férfi hipogonadizmus egyre ismertebb betegség, számos férfi esetében diagnosztizálatlan és kezeletlen marad, ami nem csak negatívan befolyásolja az életminőséget, de az élettartamot is.Akinek a tünetei alacsony tesztoszteronszintre utalnak, lehetőség szerint. A tesztoszteronkúra jó kezelési mód lehet, de hatása egyénenként más-más, illetve mellékhatásai is lehetnek, ezért folyamatos orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.