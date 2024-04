A férfiak arca elárulja, mekkora a péniszük

Bizonyos elméletek szerint a kéz vagy a láb méretéből lehet következtetni arra is, mekkora az illető pénisze. Valóban van egy testrész, ami árulkodó lehet, ám nem végtagról van szó –mutatott rá egy japán kutatás eredményei alapján Dr. Rena Malik. A Beverly Hillsben praktizáló sebész az összefüggésről egy podcastben beszélt, amiről a New York Post is beszámolt.

Az orr hossza összefügg a pénisz méretével. Fotó: Getty Images

A hormonok állnak a háttérben

Az említett japán tanulmány során valamennyi testrészt összevetették a pénisz méretével. A kutatók végül azt állapították meg, hogy az orr hossza árulkodik leginkább arról, mekkora lehet a hímvessző. Az összefüggést azzal magyarázták, hogy az orr és a pénisz fejlődésében is nagy szerepet játszanak az úgynevezett androgén hormonok. Mindkét testrész annál nagyobbra nő, minél magasabb a hormonok szintje az anyaméhben. Mielőtt vizsgálgatni kezdenéd az orrod, érdemes figyelembe venni, hogy mivel csak japán férfiakat vizsgáltak, így az eredmények nem feltétlenül érvényesek mindenkire.