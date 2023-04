Meghan Markle segített Diana hercegnő öccsének meggyógyulni

Charles Spencer, a néhai Diana hercegnő öccse az egészségügyi állapotáról beszélt nemrég egy podcast műsorban. A férfi elárulta, hogy régóta migrénnel küzd, és a Meghan Markle által is alkalmazott és bevált kezelési módszerekkel gyógyult ki ebből.

Harry herceg nagybátyja fájdalmas fejfájással él együtt, amire eddig nem talált enyhülést, ám Harry felesége, Meghan Markle segített neki.

“Akupunktúrás orvoshoz fordultam, mert szörnyű migrénes fejfájásaim voltak. Ezek a kezelések segítettek, azóta a rohamok nem olyan erővel törnek rám, szinte meg is szabadultam tőlük.” - mondta Charles Spencer a rádiós beszélgetésben.

Mi az a migrénes fejfájás?

A migrén 4-72 órán át tartó erős, lüktető fejfájás, amely gyakran féloldali, terhelésre pedig rosszabbodik. A fejfájás e típusa rohamokban jelentkezik, gyakorisága nagyon változó: van, akinél félévente egyszer alakul ki, míg másoknál sűrűbben. Nagy átlagban a migréneseknél havonta kétszer-háromszor is jelentkeznek az akár két-három napig eltartó, hányingerrel, hányással, fényre, zajokra való érzékenységgel társuló fejfájások. A panaszokat megelőzheti úgynevezett aura is, ami a leggyakrabban egyfajta látászavar.

Charles-hoz hasonlóan Meghan is migrénes fejfájással küzdött, és neki is az akupunktúra vált be, ezért is javasolta férje nagybátyjának.

Charles Spencer migrénnel küzdött (foto: Gettyimages)

Meghan Markle-nél a migrénes fejfájások annyira súlyosak voltak, hogy fény - és hangérzékenység lépett fel nála, amit hányinger és hányas is kísért.

“Korábban olyan legyengítő migrén rohamaim voltak, hogy kórházba is kerültem miattuk” - nyilatkozta néhány éve Meghan, így sok mindent kipróbált, hogy javítson az állapotán. Így talált rá az akupunktúrára, amit a keleti orvoslásban gyakran alkalmaznak, és ezt javasolta Charles Spencer-nek is.

Az Egyesült Királyság gyógyászati intézete a NICE (National Institute for Health and Care Excellence) szintén javasolja a migrénes betegeknek ezt a módszert, mert az akupunktúrával jól kezelhető.

A migrén egyébként a lakosság 10 százalékát érinti kisebb-nagyobb mértékben. A panasz a nők körében gyakoribb, az érintettek kétharmada közülük kerül ki.

