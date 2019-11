Jelek, hogy fülünk nem egészséges

Közismert, hogy az évek múlásával romlik a hallás, mégis sokan meglepődnek rajta, amikor velük is megtörténik. Ugyanakkor fontos tudni, hogy életmódunk nagyban befolyásolja, hogy a folyamat mikor kezdődik el, és milyen sebességgel: a gyakori zajártalom, a dohányzás és a genetikai tényezők is számítanak. A korral járó halláscsökkenés általában lassan indul, és egyformán érinti mind a két fület.

Aki volt már hangos koncerten, valószínűleg tapasztalta, hogy utána órákon át csengett vagy zúgott a füle. Az eldugult fül érzése arra utal, hogy a belső fül sejtjei károsodtak. Bár ez az érzés egy idő után elmúlik, a károsodás, ha minimális is, valójában nem visszafordítható. Minél gyakrabban és hosszabb ideig tesszük ki magunkat hangos zajoknak, annál jobban romlik a hallás, és ez akár egészen fiatal korban is megtörténhet.

Nem gyakori, de megeshet, hogy tumor fejlődik ki annál az idegnél, amely összeköti az agyat a füllel, vagy a belső fülben - ez okozhat jelentős halláskárosodást. Ilyenkor általában az jellemző, hogy míg egyik fülben a hallás nem változik, a másikban érzékelhetően romlik.

Ha repülőn ülünk, vagy víz alá merülünk, tapasztalhatunk pattogást a fülben, illetve feszítő érzést a dobhártyán - ez normális, de ha mindenféle külső hatás nélkül tapasztalunk ilyesmit, az nem. Torok- vagy fülgyulladás okozhat ilyesmit - ilyenkor a dobhártya nem tudja betölteni légnyomás-kiegyenlítő funkcióját.

